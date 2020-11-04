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泰金10月營收1.39億 創歷史新高

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）今（4）日公布10月營收1.39億元，月增15.7%、年增35.9%，創下歷史單月營收新高；累計前十月營收10.24億元、年增16.7%，已超越去年全年營收。

受惠於美國房市需求暢旺，加上泰金近年來積極拓展新客戶，以及原有客戶新品項持續開發下，營收自今年6月開始已連續五個月突破億元大關，且連續三個月持續成長。

相對於往年第4季為公司業績較淡的月份，泰金樂觀預期，今年可望迎來史上最旺的淡季。

此外，今年3月發生在泰國工廠的火災，一度造成4月營收出貨遞延，但在公司團隊努力下，7月後不僅恢復過往產能水準，新設備更提升生產運作效率，讓產能足以應付目前蜂擁而來的客戶訂單，公司對於第4季及明年度營運展望，亦樂觀看待。

營收

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