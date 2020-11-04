美妝傳捷報 歐萊德綠色牙膏獲永續美妝大獎
以最綠的洗髮精行銷歐洲多國的歐萊德，由於環保理念，多次獲得國際大獎，這次不是洗髮精，而是以一支綠色包裝的源木牙膏獲得全球永續美妝大獎。
這次是歐萊德四度蟬聯全球永續美妝大獎（Sustainable Beauty Awards） ，這次的競爭對手包括Aveda、Lush等眾多國際品牌，這也是歐萊德源木牙膏繼獲得世界四大設計獎GOOD DESIGN AWARD金獎後，再次獲得肯定。
因應疫情，歷年於花都巴黎舉辦的頒獎盛典，今年改為線上揭曉，歐萊德董事長葛望平表示，源木牙膏用創新顛覆百年配方，來進行綠色革命，以食品級內料取代化學高風險成分，創造出這款綠色牙膏，令人驚喜的是，還未對外舉辦商品發布會，就先收獲全球設計、美妝界雙項榮耀。
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