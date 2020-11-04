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貿協海外實體展「2020年線上泰國臺灣形象展」今開展

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
「2020年線上泰國智灣形象展」於今(4)日正式於線上、實體同步舉辦。 記者黃淑惠／攝影
「2020年線上泰國智灣形象展」於今(4)日正式於線上、實體同步舉辦。 記者黃淑惠／攝影

「2020年線上泰國臺灣形象展」於今（4）日正式於線上、實體同步舉辦，為貿協今年唯一海外仍有實體展示的台灣形象展，泰國與台灣疫情狀況控制得宜，因此今年線上泰國台灣形象展，首創兩地連線，臺北─曼谷同步舉行開幕典禮，此次共計180家台灣廠商線上參展，超過400場預約雲端洽談，預計銷售金額可望比超過印度及越南。

此次展覽以「Let’s THAI together」為主題，帶出台泰之間的友好交流，貿協董事長黃志芳致詞時表示，雖受疫情影響，但形象展不會取消，將推出更好的Taiwan Expo 2.0突破困境，運用數位科技線上展會拉近臺灣、泰國雙方距離；此外，台泰雙方不僅貿易密切，皆重視文創發展，且民眾喜愛雙方當地文化飲食，因此貿協於開幕特別透過手繪動畫呈現展覽特色與兩地合作精神，呼應泰國文創潮流風氣，開幕典禮形式別具創意。

黃志芳進一步分析，泰國台灣形象展也受到泰國臺商會大力支持，共8家台商共同展出，產品亦著重於物聯網運用，包含泰金寶工業所展出的工業4.0機械自動化服務等，提供泰國買主專業解決方案；康聯訓科技的智慧居家監控及家電操控；思納捷科技更以智慧能源、智慧工廠甚至校園等提供客製化一站式服務。

貿協表示，展覽於泰國當地曼谷Rosewood Hotel實體展出三日，看準目前醫療、防疫、零接觸及遠端工作等相關產品極高需求，共精選36項相關商品展出，如微星科技新型纖薄電競筆電，主打高效能、強大電池延長續航力，看準遠距工作商機；督洋生技則透過去年泰國臺灣形象展順利找到泰國代理商，今年更推出全新藍芽音樂按摩椅，趁勝追擊。同時，因應疫情需求、零接觸商機及泰國工業4.0政策，展覽規劃七大產業主題，內容涵蓋尖端醫療、資通訊智慧應用、工業4.0、時尚生活及美妝、台灣食品區、觀光及金融服務以及泰國台商區。

同場，經濟部「加工出口區」以專館展出，匯集知名電子機械、汽配零件及醫療器材服務等廠商，如北極光電的電路板開發設計可運用在綠能產業、元皓能源的MFi助聽器系列，以及台灣海博推出的害蟲影像預警偵測等，皆符合泰國4.0政策所追求之高端科技產品升級與運用。「臺灣時尚機能紡織品」專館由紡拓會整合優質紡織業者，今年首度展出臺灣優勢機能性布料，包含吸濕排汗、快乾、防水透氣、抗靜電、防紫外線與反光等研發設計及生產製造能量，看好泰國疫情帶動泰國健身風潮及曼谷時尚設計之都發展，盼在疫情下透過線上形象展作為進入新南向市場的首站。

貿協線上泰國台灣形象展Let's Thai together貴賓合影。(左起)泰國台商會聯合總會總會長郭修敏、泰國工業聯合會副主席Mr. Rakphongphairoj、泰國投資局國外投資行銷處執行主任Dr. Wattanawisitporn、駐泰國台北經濟文化辦事處代表李應元、貿協董事長黃志芳、國貿局副局長李冠志以及泰國貿易經濟辦事處通才代表Mr. Thongchai Chasawath。 圖／貿協提供
貿協線上泰國台灣形象展Let's Thai together貴賓合影。(左起)泰國台商會聯合總會總會長郭修敏、泰國工業聯合會副主席Mr. Rakphongphairoj、泰國投資局國外投資行銷處執行主任Dr. Wattanawisitporn、駐泰國台北經濟文化辦事處代表李應元、貿協董事長黃志芳、國貿局副局長李冠志以及泰國貿易經濟辦事處通才代表Mr. Thongchai Chasawath。 圖／貿協提供

泰國 疫情

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