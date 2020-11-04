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央行將發售澎湖南方四島國家公園套幣 每套400元

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
央行將於本（109）年11月12日，公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／攝影
央行將於本（109）年11月12日，公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／攝影

中央銀行今天召開記者會表示，將於11月12日委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣20000套；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。

台灣國家公園采風系列套幣自民國101年起發售，主題依序為墾丁國家公園、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門以及東沙環礁、台江，今年發行第9套－澎湖南方四島國家公園平鑄套幣。發行局局長施遵驊表示，明年央行將接續發行最後一套壽山國家自然公園套幣，完整呈現10個國家公園風貌。

央行指出，澎湖南方四島國家公園主題套幣內嵌109年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為著名的玄武岩海蝕地景「藍洞」，以彩色呈現；背面圖案為綠蠵龜及軸孔珊瑚。

套幣內容介紹由玄武岩火山地質所形成的四座主要島嶼，與東吉之眼、西吉嶼玄武岩地景、東吉嶼洋樓、西吉嶼聚落等獨特地質、人文景觀，以及孕育豐富海洋物種的珊瑚礁群聚與礁岩生態系。本套幣內容與圖案，均經海洋國家公園管理處及相關專家與學者審訂。

央行發行局局長施遵驊說，去年的11月28日小英總統到高雄壽山，揭幕高雄壽山的國家自然公園，第一個國家自然公園，因此明年會推出壽山國家自然公園套幣，正好是第十套、十全十美，目前還沒有聽到有第十一座國家公園成立，央行會把全部的國家公園，做成硬幣組合，完整呈現。

央行將於本（109）年11月12日，公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／攝影
央行將於本（109）年11月12日，公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／攝影

國家公園 央行

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