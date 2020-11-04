王品台灣前三季同店年增3.36% 兩岸明年營收成長拚15%
王品（2727）第3季可望繳出亮眼財報，王品精緻事業群總經理黃佳慶表示，王品台灣業績自5月份開始回升，第3季營運表現亮眼，並使今年前三季同店成長率來到3.36%，主要歸功於疫情期間集團策略上調整速度變得敏捷，加上數位布局助攻。展望明年，伴隨兩岸餐飲業績持續回升，集團合併營收成長估可達15%。
黃佳慶表示，今年集團1到9月台灣合併營收76.9億，年增3.35%，創下五年來新高，新冠疫情讓公司很多決策都必須加快，像是外帶、外送、還有跟超商、量販店的合作，效益也逐漸浮現。王品在台灣也持續展店，截至目前已有279間店，年底300間店目標不變。包括新品牌和牛涮年底前將再展3間店，老品牌也持續優化，像是聚轉型為聚北海道鍋物，目前有18間店，目標兩年要開到35間店。今年甫獲「2020台中米其林餐盤推薦」的THE WANG，也計畫明年要開上北部，目前要開在竹北還是台北仍在評估中。
展望第4季，黃佳慶表示，雖然今年部分企業已傳出不辦尾牙，但這對王品影響不大。預估大型尾牙的取消反而使小型部門尾牙、聚餐比率增加，有助王品旗下餐廳的尾牙接單。另外，王品也瞄準年菜市場，今年「王品嚴選」將強化年菜的表現，全力搶攻年菜商機。
在兩岸餐飲市場皆持續復甦下，王品也預估明年台灣和大陸業績的成長幅度皆可望有15%。其中，大陸事業群9月營收已恢復疫情前水準，明年恢復成長不是難事。
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