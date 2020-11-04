台翰Q3本業由虧轉盈 EPS 0.37元

塑膠射出大廠台翰精密（1336）第3季受惠主要印表機/事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，帶動本業順利由虧轉盈，每股盈餘（EPS）為0.37元。

台翰今年第3季合併營收為5.38億元，季增53.4％，在各生產基地發揮規模經濟效益下，本業順利由虧轉盈，營業淨利為4,016.9萬元，稅後淨利為2,784.2萬元，每股盈餘為0.37元。

台翰表示，第3季向為印表機/事務機產業傳統旺季，台翰受惠主要印表機/事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，創造公司來自模具、塑膠射出的營收比重分別為12.54％、87.45％，其中，塑膠射出的營收較第二季成長51.54％，貢獻公司東南亞地區包括越南、菲律賓兩廠的產能稼動率平均站穩八成以上的水準，是台翰第3季整體毛利率自第2季的10.07％拉升至16.69％、且營業利益率由負轉正達7.47％的主要原因。

台翰指出，疫情雖短期影響整體營運表現，但與主要客戶並未停止開發新技術應用的印表機/事務機相關模具的腳步，目前已針對新機種進行認證，有望於2021年第1季加入量產排程中，未來隨著主要客戶的需求持續增加，將推進東南亞兩個生產基地產能規模持續放大，帶動整體營運保持長期穩健的成長動能。

展望2020年第4季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰觀察目前全球景氣仍因疫情因素籠罩在不確定性中，因此，為提高公司未來財務運用靈活度、提升股東權益等，今年第2季已處分閒置資產挹注2.2億元入帳，目前台翰在手現金及約當現金已達6億元，凸顯公司整體財務結構相當健全，創造台翰整體營運在面對疫情不確定因素上的風險承受力提升。

再者，台翰將持續強化東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，隨著主要印表機/事務機客戶受惠遠距辦公、居家學習的趨勢明確下，加大備貨力道，將有助於第4季整體營運保持良好的成長動能。