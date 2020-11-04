快訊

美國大選又轉向！拜登回歸領先位置 220:213暫勝川普

底定！傳統共和黨鐵票區德州 川普確定勝出

台翰Q3本業由虧轉盈 EPS 0.37元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

塑膠射出大廠台翰精密（1336）第3季受惠主要印表機/事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，帶動本業順利由虧轉盈，每股盈餘（EPS）為0.37元。

台翰今年第3季合併營收為5.38億元，季增53.4％，在各生產基地發揮規模經濟效益下，本業順利由虧轉盈，營業淨利為4,016.9萬元，稅後淨利為2,784.2萬元，每股盈餘為0.37元。

台翰表示，第3季向為印表機/事務機產業傳統旺季，台翰受惠主要印表機/事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，創造公司來自模具、塑膠射出的營收比重分別為12.54％、87.45％，其中，塑膠射出的營收較第二季成長51.54％，貢獻公司東南亞地區包括越南、菲律賓兩廠的產能稼動率平均站穩八成以上的水準，是台翰第3季整體毛利率自第2季的10.07％拉升至16.69％、且營業利益率由負轉正達7.47％的主要原因。

台翰指出，疫情雖短期影響整體營運表現，但與主要客戶並未停止開發新技術應用的印表機/事務機相關模具的腳步，目前已針對新機種進行認證，有望於2021年第1季加入量產排程中，未來隨著主要客戶的需求持續增加，將推進東南亞兩個生產基地產能規模持續放大，帶動整體營運保持長期穩健的成長動能。

展望2020年第4季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰觀察目前全球景氣仍因疫情因素籠罩在不確定性中，因此，為提高公司未來財務運用靈活度、提升股東權益等，今年第2季已處分閒置資產挹注2.2億元入帳，目前台翰在手現金及約當現金已達6億元，凸顯公司整體財務結構相當健全，創造台翰整體營運在面對疫情不確定因素上的風險承受力提升。

再者，台翰將持續強化東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，隨著主要印表機/事務機客戶受惠遠距辦公、居家學習的趨勢明確下，加大備貨力道，將有助於第4季整體營運保持良好的成長動能。

印表機

延伸閱讀

安力-KY今年前三季EPS 4.65元 賺贏去年全年

匯損影響 泰博Q3雙率雙降、EPS 3.87元

世界先進今年前3季EPS 2.74元 股價漲

昇佳 前三季EPS 22.1元

相關新聞

走出疫情低谷！王品不只調高薪資 還敢花兩億元將App「砍掉重練」？

將累積7年的131萬會員歸零，卻僅花9個月讓會員數再度破百萬，王品靠數位轉型，不只在明年調高薪資，還要再創營運高峰。

阿聯酋航空SkyCargo貨運重啟 將設立新冠疫苗運輸中心　

阿聯酋航空SkyCargo貨運將重啟貨運航廈Emirates SkyCentral DWC，設立全球首座可冷藏儲存新冠肺...

MIT金選產品進軍誠品 工業局長呂正華化身超級推銷員

疫情讓台灣軟實力備受世界肯定，為加強產業復甦力道，推廣優質國產品，經濟部工業局今年首度攜手國內文創龍頭-誠品生活，於今（...

王品2022年會員數拚達320萬 要當最大餐廳會員平台

王品（2727）今年2月1日推出全新「王品瘋美食」App，不到300天的時間，就在10月26日突破100萬名會員，創下餐...

台商根留桃園投資逾2300億 增2.2萬工作電子電腦為大宗

美貿易衝突及新冠疫情下，桃園市府經發局積極推動招商巡迴列車，爭取台商回台投資及企業根留台灣加速投資，該局今天上午表示，根...

澎湖南方四島套幣11月12日上市 每人每次限購一套

中央銀行將於11月12日委請臺灣銀行發售「台灣國家公園采風系列–澎湖南方四島國家公園」套幣，每套訂價400元，總計2萬套...

IEK：製造業應加速「製造臺灣」全球布局

工研院今（4）日發布2021年臺灣製造業景氣展望時指出，2021年臺灣製造業產業將面臨兩項挑戰：第一，疫情加速新興科技的...

「中高齡就業博覽會」登場 徵才家數翻倍成長

台北市人口結構預估在2021年底邁入超高齡社會城市，每五人中有一人年齡為65歲以上，為提升中高齡勞動參與率，推出各項中高...

工研院：2021醫材產值上看1,300億元 附加價值率近40%

工研院今（4）日發布2021年對醫療器材產業最新觀測，工研院IEKCQM預測團隊表示，疫情帶動防疫醫材需求，2021年醫...

一場48億元的戰火 藥華藥與AOP徹底撕破臉了嗎？

生技公司藥華醫藥（6446）最近遇到了大麻煩，被「好搭檔」奧地利AOP Orphan公司揮了一記重拳，求償48億元。從最佳拍檔變撕破臉，兩家公司到底發生了什麼問題？

乖乖化身小金人 騎「金馬」躍上國際舞台

金馬57盛讚，乖乖大變身，突破以往，乖乖首度嘗試金光閃閃全新造型化身國際巨星小金人，包裝設計以金馬主色調「黑／金」色系發...

台北國賓 要打掉重建

國賓昨公告，台北國賓提出危老改建案申請。對此國賓表示相關細節仍在規畫中，不便多做說明。據了解，台北國賓營運已經超過五十六...

熱門新聞

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻蔡咪咪滯美13年 隔海訴請離婚

王令麟曾寫信要再愛一次妻子 蔡咪咪不領情曝心酸婚姻路

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

新Mac系列11日發表！蘋果最便宜筆電來了 台積、鴻海、廣達利多

錢滿為患！一年期定存單利率下探0.208% 續創新低

人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。