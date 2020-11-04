王品2022年會員數拚達320萬 要當最大餐廳會員平台

王品（2727）今年2月1日推出全新「王品瘋美食」App，不到300天的時間，就在10月26日突破100萬名會員，創下餐飲App會員最多、100萬名最快達標紀錄。王品精緻事業群總經理黃佳慶表示，王品以3年投入2億元預算，打造「王品瘋美食」App，並以一年增加100萬會員為目標，計畫2022年會員數要達320萬，在3年內成為台灣「最大的餐廳會員平台」。

王品集團今日舉辦「百萬鐵粉瘋美食 讚起餐飲科技力」記者會，發表集團數位轉型成果。黃佳慶表示，王品在2012年9月我們看好行動裝置商機，率先推出第一代App「瘋美食」，這是台灣餐飲業會員數最多的App，但是第一代無法滿足王品的客人，於是王品打掉重練，升級成2020年新版王品瘋美食App。「王品瘋美食」以成為「台灣最大的餐廳會員平台」為目標，王品有21個品牌，275家門店，是台灣餐飲業品牌最多、門店最多，多品牌、黏顧客就是王品瘋美食的優勢。

黃佳慶說，「王品瘋美食」App前期的系統建置費約1,000萬元，主要配合王品集團的服務特性，增添許多功能，而未來兩年的維護費約300萬元。過去9個月推廣投資，包含行銷活動、會員優惠、累點回饋總共4,700萬元，第一期總投資金額約6,000萬元，100萬會員數快速達標。

黃佳慶說，「王品瘋美食」App也積極邁向「台灣最大的餐廳會員平台」，長遠目標更希望打造「王品生態圈」，除了將帶入「王品嚴選」的零售服務系統，將顧客體驗從餐廳延伸到家廳餐桌、辦公桌，也積極尋求在食、衣、住、行、育、樂、零售業各種民生項目的合作夥伴，希望能增進會員黏著度。

王品表示，王品瘋美食」是餐飲業優惠最多的App，王品會員3%點數，加上八家合作銀行提供2%~4%的回饋點數，消費者最高能獲得7%點數回饋，每一點折抵1元，在王品集團21個品牌、275家餐廳使用，是目前回饋最高、品類最廣、門店數最多的餐飲業App。對8家合作銀行，王品集團每年逾2300萬用餐人次，是與消費者最有效的溝通管道，未來還可以擴大異業「換粉」，共創消費者、王品集團與合作銀行的三贏局面。