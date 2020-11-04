亞諾法：啟動日、美新冠病毒抗原檢測快篩試驗

亞諾法（4133）宣布已啟動日本與美國COVID-19病毒抗原檢測快篩試驗。快速即時的病毒抗原檢測快篩對於追溯與遏止病毒傳播係為重要關鍵，而RT-PCR檢測則對於病毒確診診斷具必要性。

COVID-19病毒抗原檢測快篩至今未能被廣泛採用，主係為檢測靈敏度不足造成疑慮。近期COVID-19疫情再起，實施封鎖的國家已在學校、機場和人群聚集之公眾場合間進行防疫檢測，以控制疫情蔓延，正視落實防疫檢測。

亞諾法指出，對於許多檢測快篩開發廠商，包括台灣在內的生技公司而言，獲取美國、英國、德國或日本等已開發國家緊急許可批准，一直是個窒礙難行的目標。原因不僅在於病毒抗原檢測快篩的靈敏度不足，且涉及抗原檢測快篩於種族間偽陽性問題。

當前的病毒抗原檢測快篩檢測程序為採檢疑似病毒感染受試者的鼻腔上皮細胞，後續將採檢到的細胞裂解後，於免疫側流層析系統上進行分析。快篩檢測設計看似容易，但需控制族群間的偽陽性問題，同時需達到1ng / ml甚至小於1ng / ml的檢測靈敏度，實為艱鉅的挑戰。

亞諾法進一步表示，至今，已取得美國FDA EUA批准的COVID-19病毒抗原檢測快篩廠商均屬美國境內廠商。對於任何一家廠商而言，突破這一進入壁壘，將能迎來巨大商機。如同流感抗原檢測快篩，COVID-19病毒抗原檢測快篩在疫情蔓延、再次復發與疫苗接種後的整個疫情時代均被廣泛採用，以控制疫情擴散與傳染。不斷增長的市場需求將持續攀高，未來並將成為在每個國家廣泛採用的常規檢測。