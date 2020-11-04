捷迅前三季每股盈餘5.06元 年增率77.54%

航空貨運承攬業者捷迅（2643）獲利持續成長，今公告109年第三季合併財報，累計前三季總營收26.65億元，年增率19.11%，每股盈餘5.06元，已連續10季成長，與去年同期2.85元，成長率更高達77.54%；第4季是航空貨運的傳統旺季，看好第4季的獲利比第3季好。

捷迅第3季稅後純益為6182萬元，年增率為51%，每股稅後純益2.06元。捷迅發言人葉子菁表示，公司與客戶已經是長期合作關係，為了降低客戶因疫情造成運價上漲所增加的成本風險，擁有37年專業國際物流承攬經驗，與各國際航空業者長期合作所培養的默契，能提供穩定艙位供給予客戶外，並能持續為其規劃並尋找最適切的運送解決方案；讓客戶能夠更迅速掌控艙位及價格等資訊，以利出貨。

捷迅跟順豐航空簽訂兩岸直航貨運包機，能提供更穩定的價格跟艙位來滿足中、長期客戶兩岸三地的運輸需求，不會因為艙位的缺乏而延誤出貨，也再次印證捷迅的利基是建立在為客戶提供高端且具附加價值的服務，同時能將人均產值最大化，所以捷迅能於同業中一直保持高效獲利。

捷迅為專業整合型國際物流公司，其業務跨足空運、海運、陸路、物流倉儲、關務諮詢等項目，除此之外公司確實執行每年的營運計畫，並適時依照市場需求調整公司走向，逐步實踐公司既定的目標。這也是公司能協助客戶於激烈的國際競爭環境下，不畏疫情所帶來的艙位不足及運價不穩等變動因素，創新突圍的因素。

另外因應疫情造成發貨方式的改變，公司也提供虛擬倉庫的服務滿足客戶在海外倉儲的需求，而倉庫端所提供的數據亦能讓客戶即時掌握成品及原料在庫及出庫數量等資訊，這也是捷迅為客戶所創造出附加價值的服務。在後疫情時代，高額的運價將變成常態，且未來高額的運價不一定會產生高額的利潤，但公司仍秉持服務至上的精神，與客戶維持長期合作的關係，並持續放眼各地區復甦的狀況，持續針對客戶需求；以專業且創新的步伐替客戶規劃更全方位物流方案。