換裝微電腦瓦斯表 安心不漏氣

為維護民眾用氣安全，北市產業局與台北市四家天然瓦斯公司於今（4）日舉辦「天然氣使用安全暨定檢防詐騙記者會」，提醒民眾配合天然瓦斯用戶管線及設備安全每兩年一次的免費定期檢查。

產業局表示，截至今年10月底，定檢率為92％。瓦斯公司會先寄發載明用戶姓名通知單，檢查人員到場時皆會穿著制服並配戴服務證，另特別針對家中有年長者、婦孺、單身獨居女子，對定期檢查有疑慮之個案用戶，天然瓦斯公司將協請里長到場，再進行管線檢查作業，千萬別讓您的權益睡著囉。

產業局呼籲民眾應配合天然瓦斯公司定期到府檢查外，也提醒民眾接到定檢服務通知單，務必謹記防詐騙口訣：「二要、二不要」，「二要」：要電話查證、要確認公司名稱；「二不要」：不要接受推銷、不現場付費（天然瓦斯公司如有更換器材，現場不會收費，也不會推銷器材或零件），請民眾於確認無誤後再配合接受檢查服務，以免受騙。別讓不肖業者有機可乘，守住您我荷包。

產業局指出，許多民眾對於用氣安全警覺性較低，例如:因烹煮習慣（燒開水、滷燉食物等）需長時間使用瓦斯，而忘記關火導致燒乾造成瓦斯漏氣機會，因此微電腦瓦斯表提供了一個不錯的選擇，它具有大量漏氣自動遮斷、5級以上地震自動遮斷、超時使用自動遮斷及管線微漏發出警訊等功能，能提高民眾住家用氣安全防護，保障居家安全。

產業局提醒，民眾除了定期檢查管線，保持良好的通風也是維護用氣安全必備條件，期盼大家提高警覺，避免意外事故發生。更多關於北市產業局的相關活動及訊息，請至北市產業局官網查詢。