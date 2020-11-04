台商根留桃園投資逾2300億 增2.2萬工作電子電腦為大宗

美貿易衝突及新冠疫情下，桃園市府經發局積極推動招商巡迴列車，爭取台商回台投資及企業根留台灣加速投資，該局今天上午表示，根據中央最新統計，全台6都登記投資483件、投資總額累計達

8384億元，其中桃園市高達102件、投資額2311億元、預定提供2.2萬個就業機會，6都最高，桃園投資仍以電子零組件、電腦科技、資通、光電產業為大宗，又以電子零組件、電腦科技為多。

市府經發局舉辦桃園招商巡迴列車，今年底前推動月月都有土地媒合會，至今舉辦2場次招商說明，吸引包括台達電、新日興、嘉彰、台灣日立江森自控等知名廠商參與，廠商提出詢問最多的問題，仍以產業園區土地、廠房、開發期程問題為多。

市府經發局發現，目前台商回流、企業根留台灣投資，桃園市累計達102件、總投資額2311億元，仍以土地需求最大，陸續以來包括廣達電腦、台達電、亞旭電腦、合晶科技、迅得機械、景碩科技及欣興電子各大均以桃園投資首選。

市府經發局表示，台商回流及企業根留台灣加速投資案，礙於現行工業區或科技園區土地廠商飽和、覓地不易、成本過高，約達8成7企業尋求工業區或科技園區外落腳，市府亦積極進行5+2產專區報編，包括沙崙產業園區、桃園科技2期、大園智慧科技、新屋頭洲科技、平鎮東龍科技、大溪科技、八德大安科技園區7處，又以沙崙產業園28.44公頃，預定2021年底開發完成最快。