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「中高齡就業博覽會」登場 徵才家數翻倍成長

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
北市就服處將於11月14日(六)在圓山花博爭艷館舉辦「中高齡就業博覽會」，鼓勵企業晉用中高齡者，經驗純熟、立刻上手！　圖／北市勞動局提供
北市就服處將於11月14日(六)在圓山花博爭艷館舉辦「中高齡就業博覽會」，鼓勵企業晉用中高齡者，經驗純熟、立刻上手！　圖／北市勞動局提供

台北市人口結構預估在2021年底邁入超高齡社會城市，每五人中有一人年齡為65歲以上，為提升中高齡勞動參與率，推出各項中高齡就業措施，創造健康勞動職場。北市就服處將於11月14日(六)在圓山花博爭艷館舉辦「中高齡就業博覽會」，鼓勵企業晉用中高齡者，經驗純熟、立刻上手！相較去年同期廠商家數高出一倍之多，職缺數再創歷年新高，共有93家優質友善企業熱烈參與，釋出3,948個工作機會，平均薪資達34K。

北市勞動局局長陳信瑜表示，所有職缺皆可晉用中高齡者，徵才廠商並無勞資爭議及無薪假狀況，無經驗可職缺共有2,668個，佔月薪職缺數近七成。根據北市2020年就業與僱用意向調查統計，高達五成三退休族群為了打發時間想重返職場，有二成二想找兼職/部份工時工作，本次徵才釋出兼職工作911個職缺，平均薪資高於基本工時為171元，歡迎有兼職需求的中高齡求職者一同投遞履歷。

伴隨下半年國內疫情趨於穩定，全台出現報復性出遊及消費，也從本次職缺上看出廠商徵才需求。徵才企業以「住宿及餐飲業」32家最多，平均薪資為33 K，依序是「批發及零售業」有18家廠商，平均薪資為31 K 及「製造業」有12家廠商，平均薪資為34K。

在工作機會數中，以「旅遊/餐飲/休閒」有1,624個為最多，依序是「技術/維修/操作」有596個工作機會及「客服/門市」有365個工作機會。特殊體貼中高齡的福利中，包括微風廣場及全家便利商店有醫師諮詢服務、鼎新電腦辦公環境有游泳池及SPA三溫暖、多家企業提供免費健康檢查及紓壓按摩服務等。上市上櫃公司有元晶太陽能科技、全家便利商店、王品餐飲、皇昌營造等19家廠商參與。

陳信瑜強調，台北市針對中高齡就業提供完善服務，在南港東明就業服務站設有銀髮諮詢櫃台，台北就業大補帖網站設有銀向樂業平台（包含徵才職缺資訊、企業及民眾各項補助津貼），加上每年舉辦兩場大型青銀及中高齡就博會等，多管齊下給予就業協助，保障中高齡者工作健康及安全。

活動會場貼心設有職前準備專區(職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試)，另有免費3~6歲臨托及視障按摩服務，讓前來求職者能安心、放鬆面試。為配合防疫，本次活動入場仍需佩戴口罩，攜帶身分證進行實名制。更多活動詳情請上台北就業大補帖網站查詢，亦可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線(02)2308-0277、1999轉58988洽詢。

全家便利商店

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