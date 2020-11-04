乖乖化身小金人 騎「金馬」躍上國際舞台

金馬57盛讚，乖乖大變身，突破以往，乖乖首度嘗試金光閃閃全新造型化身國際巨星小金人，包裝設計以金馬主色調「黑／金」色系發想限量產品外；乖乖今天也宣布，在世界級的食品獎項鍍金拿到「雙潔淨標章」獎項殊榮肯定。

乖乖表示，食品少加比多加還要難，Clean Label 評鑑制度，以刪除或減少人工化學添加物、配方簡單、加工製程簡單以及資訊透明等國際4大原則，掌握8大不添加，包括不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等原料，且確認原料非基改、符合農藥殘留法規規範，發展出「潔淨標章」以及「雙潔淨標章」的檢驗制度。綠色乖乖（奶油椰子口味）該品項一舉拿下最高榮譽雙潔淨標章獎項。

同時也拿下Monde Selection 國際世界品質評鑑大賞（標章可使用三年）及國際美食評鑑大賞iTQi（標章可使用三年）。Monde Selection該獎項創立於1961年比利時布魯塞爾，每年有數千種商品參與此評鑑，是以安全、味道、包裝、原料等進行綜合評比，堪稱食品界奧斯卡。

乖乖共獲得有兩枚銀質獎章（綠色乖乖奶油椰子及孔雀餅乾二項產品）；iTQi 該獎項創建於2005年比利時布魯塞爾，評審皆為國際頂級名廚，以盲測的方式進行評比，評審過程中並不會交談、以香氣、口感、外觀等因素評比，為食品界的米其林，共獲得四項產品絕佳風味肯定 (綠色乖乖奶油椰子、迷你孔雀餅乾、孔雀香酥脆、及孔雀捲心餅雞蛋布丁口味)。