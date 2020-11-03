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缺關鍵文件疫苗來台破局　東洋：部分商業條件未能成就

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

台灣東洋（4105）今宣布，由於授權條件日期截止，未能爭取到德國BNT疫苗，未來仍努力爭取新冠肺炎疫苗或藥物，但指揮中心則指，談判破局是因東洋無法提供正式授權書及合約草案。對此東洋則表示，由於部分商業條件未能成就，因此才無法繼續提供有效證明文件。

由於全球新冠肺炎疫情仍未平息，年底恐爆發二次疫情的擔憂一直都在，東洋上月才宣布，德國BNT研製的疫苗已進入三期，預計年底完成臨床，也取得BNT授權最多3000萬劑新冠疫苗的好消息，第一批1000萬劑最快明年第1季可運來台，但今日談判破局消息，又令國人失望。

指揮中發言人莊人祥稍早澄清，日前談判過程中，指揮中心已與東洋查到「願意談的數量」共識，談判破局是因為指揮中心要求台灣東洋提供正式授權文件及合約草案，台灣東洋一直無法提供，連指揮中心都不解為何東洋連最基本的關鍵文件都不提供，後續評估根本做不下去。

東洋晚間回應表示，10月12日記者會時已經清楚揭露，東洋取得德國BNT公司的授權是「有條件授權」，並已提供疾管署備查，但與政府持續協商期間，雖經東洋積極爭取延長BNT授權期限，但由於部分商業條件未能成就，因此本公司無法繼續提供有效證明文件。

對於衛福部在東洋取得德國BNT公司有條件的授權期間，提供諸多冷鏈運送、倉儲等多方面的諮詢與協助，東洋對政府表示感謝，同時也會遵守政府指示，未來仍會繼續積極引進對國人健康有益的新冠肺炎疫苗或藥物，為維護國人健康努力。

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