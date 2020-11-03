生達、生泰及生展前三季獲利 再創歷史同期新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生達（1720）集團公布前三季財報，生達及兩家子公司生泰、生展表現不受疫情影響，獲利都較去年同期有兩位數成長。生達、生泰及生展前三季每股純益（EPS）分別為2.04元、5.05元及6.43元，三公司獲利表現再創歷史同期新高。

依生達集團三公司陸續公布的財報，生達前三季營收31.8億元，前三季稅後淨利為3.04億，年增30.4%；生泰前三季營收7.6億元，前三季稅後淨利1.52億元，年增18.8%；生展前三季營收9.7億元， 前三季稅後淨利1.74億元，年增27%。

今年受到新冠肺炎疫影響，不少民眾減少到醫院就醫次數，導致不少以醫院為主要通路的藥廠，業績都受到衝擊，生達是少數營運表現逆勢成長的集團。此外，生達在台灣醫療院所訂單增加，大陸、日本外銷訂單暢旺下，也是今年獲利表現成長的主因。

生達表示，今年自農曆年前即感受到疫情的後續影響，公司已開始儲備慢性病用藥，等到疫情爆發後，許多藥廠缺貨了，反而讓生達新增不少高利潤的慢性病用藥訂單。

生泰為原料藥廠，公司近年來致力提高外銷業績比重，去年已近七成。歐洲疫情嚴重，德國老年人住院人數大增，生泰因此接獲了許多強心劑原料急單；另外生泰布局日本腸胃藥原料藥市場，今年訂單需求量也有明顯增加。

生展為保健品公司，公司今年也因疫情影響，帶動了大賣場益生菌產品的搶貨風潮，生展另外在抗菌原料藥、及食品原料的代工訂單都有明顯成長。

生達指出，去年拿下國際大廠Mylan（邁蘭）20項抗癌藥品在台經銷權，今年將推出癌吉清凍晶注射劑Ogivri，該藥品用量小但價格高，台灣商機超過20億元，估二年後可望對生達有明顯營收貢獻。

生展的部份，公司看好新冠肺炎疫情後，民眾對增強免疫力產品需求將大幅增加，加上近期陸續接獲國際新客戶訂單，因此決議擴增產能，新產能將在明年初完工，總產能可望增加20%以上。

疫情 營收

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