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豪宅買氣弱？頂禾園今年僅三筆揭露 驚險守住每坪170萬身價

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
「頂禾園」社區。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
「頂禾園」社區。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

實價登錄揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年六月以2.77億賣出，每坪單價169.9萬元，比兩年前交易的14樓170萬元略低，成為頂禾園最低總價，最低單價的一筆交易。

實價登錄以來，頂禾園扣除其中「半戶」親友買賣，共揭露７筆交易，且多為中高樓層，平均單價約為197萬元，2015年曾以17樓交易的216.7萬元，僅次於「松濤苑」，拿下中正區歷來豪宅亞軍，近年因有港星入住聲名大噪。　

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，頂禾園是中正區大坪數豪宅，屋齡五年，樓高20層，一層一戶150坪，總共才19戶，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色。由於最高單價交易時間仍屬市場高點，目前最新交易比高點等於打了八折，不過這個價格也比較符合目前市場行情和買家期待。　

觀察台北市中正區近五年億元豪宅前三季交易量，以2017年最多，有19筆，其後每況愈下，今年截至九月，僅三筆交易，包括頂禾園，還有「力麒南海麒御」、「閱狷聲」，而除了頂禾園，其餘每坪單價僅在100萬元左右。

張旭嵐表示，中正區雖然也是台北精華地段，不過有別信義區豪宅群聚的加乘效應，中正區多商辦和政府機構，可規劃指標性豪宅的地段並不多，而會選擇該區域豪宅，多半是有指定性，或有地緣關係，而頂禾園也曾是兩百萬俱樂部的一員，如今價格下修，因此吸引買家低點入手或加購。

實價登錄揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年六月以2.77億賣出，每坪單價169.9萬元，比兩年前交易的14樓170萬元略低，成為頂禾園最低總價，最低單價的一筆交易。 台灣房屋提供
實價登錄揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年六月以2.77億賣出，每坪單價169.9萬元，比兩年前交易的14樓170萬元略低，成為頂禾園最低總價，最低單價的一筆交易。 台灣房屋提供

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