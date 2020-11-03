豪宅買氣弱？頂禾園今年僅三筆揭露 驚險守住每坪170萬身價

實價登錄揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年六月以2.77億賣出，每坪單價169.9萬元，比兩年前交易的14樓170萬元略低，成為頂禾園最低總價，最低單價的一筆交易。

實價登錄以來，頂禾園扣除其中「半戶」親友買賣，共揭露７筆交易，且多為中高樓層，平均單價約為197萬元，2015年曾以17樓交易的216.7萬元，僅次於「松濤苑」，拿下中正區歷來豪宅亞軍，近年因有港星入住聲名大噪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，頂禾園是中正區大坪數豪宅，屋齡五年，樓高20層，一層一戶150坪，總共才19戶，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色。由於最高單價交易時間仍屬市場高點，目前最新交易比高點等於打了八折，不過這個價格也比較符合目前市場行情和買家期待。

觀察台北市中正區近五年億元豪宅前三季交易量，以2017年最多，有19筆，其後每況愈下，今年截至九月，僅三筆交易，包括頂禾園，還有「力麒南海麒御」、「閱狷聲」，而除了頂禾園，其餘每坪單價僅在100萬元左右。