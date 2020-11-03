危老重建炙手可熱 國賓董事會通過台北國賓危老改建案

全台第一家民營五星飯店北國賓本館面積約1450餘坪，自1964年營運是台北地區知名的五星級飯，樓高17層樓，400餘間房間，還有多間知名的餐廳，包括A CUT牛排館等，今天董事會通過國賓飯店將正式提出危老改建案申請，成為六福客棧後，第二件知名飯店申請危老改建案。

由於國賓今天董事會才剛通過該案，相關的細節都還正在討論，會在日後再進行詳細的內容公布。不過，之前國賓在法說會時就曾經提及，申請都更整個程序走下來，不是五年就是十年，台北國賓董事會通過用危老來提出申請，據了解，國賓內部目標是趕在年底前送件，再依照審核流程公布未來後續計畫。

業內人士則指出，《危老重建條例》自從2017公告實施以來，因容積獎勵給得優惠，且申請條件寬鬆，又可以避免走都更審程序等優勢，使危老重建成為炙手可熱的開發途徑之一，這或許是國賓董事會放棄都更選擇申請危老來提出改建的申請。

國賓飯店今天也公布前三季獲利，成功的扭轉上半年轉虧窘境轉虧為盈，前三季歸屬於母公司淨利4843萬元，每股稅後盈餘為0.13元。