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申請危老建築改建 56年的台北國賓要打掉重練

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台北國賓大飯店。 圖／聯合報系資料照片
台北國賓大飯店。 圖／聯合報系資料照片

國賓（2704）今公告，台北國賓提出危老改建案申請。對此國賓表示相關細節仍在規劃中，因此不便多做說明。但據了解，台北國賓營運已經超過56年，為了讓飯店更有競爭力，因此初步規劃「打掉重建」，希望在年底前可以送件。

台北國賓在1964年營運，17層樓高、超過400間房間，是頗具盛名的老牌台北五星級飯店，除了住宿外，館內不少餐廳都是老饕的心頭好，其中A CUT牛排館今年更拿下米其林一星殊榮。

對於改建案申請，國賓表示，今天只是在董事會上通過該案，但細節還要等設計案出爐，以及後續一連串的規劃與調整，等到時間到了才會公布，但希望趕在年底前這兩個月的時間內完成設計案並送件，再依照審核流程與進度進行後續計畫。

業內人士則指出，台北國賓營運這麼多年，歷史相當悠久，但台北的新飯店增加速度快，相比之下，國賓就顯得有些老舊，而今年疫情來襲，飯店住房率大降，營收僅靠國旅支撐，觀光要恢復到往日榮景，可能至少還要2~3年的時間，在這個時間點國賓選擇重建，在營運上是合理的選擇。

國賓

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