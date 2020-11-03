亞太區零售業最強市場 台、日、中防疫佳復甦最有感

商仲業者CBRE針對位於亞太區市場包括中國、台灣、香港、新加坡、日本、南韓、印度、泰國、越南、澳洲等進行訪察，並於2020年9月21日至10月20日之間，再次訪察上述市場零售業者對於市場復甦的看法與期待，業種涵蓋了餐飲、流行服飾、生活風格、超市雜貨、娛樂零售、美妝保養、精品業等，總樣本數計205份。

世邦魏理仕（CBRE）台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，「零售業者念茲在茲的莫過於景氣何時能復甦至疫前水平，在我們訪察之下，台灣業者普遍（70%）認為全面性的有感復甦最快要等到2021年下半年，也因台灣防疫成果顯著，業者對於業績回溫普遍持審慎樂觀態度。

值得一提的是，海外零售商對於台灣市場展店的興趣不減反增，尤其是來自日本及歐洲的品牌，主要看好台灣的內需市場穩定成長、民眾接受度高以及經營風險較低，如最近熱議的日本知名賣場於西門町展店便是個很好的例子。」

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，「分析最新公布數據，可明顯看出台灣民眾將國外旅遊預算轉為國內購物支出的傾向；業績大受中客自由行禁令及邊境管制影響的鐘錶及珠寶業，自今年8月起營業額明顯回升，累計8月及9月營收較去年同期成長1.4％，顯示國內購買力強勁，足以彌補國際旅客流失的金額。

此外，疫情之下民眾也宅得舒適，網購成為多數人的主要消費途徑，推升第三季整體網路銷售額（年增20.3%），遠優於全體零售業表現（年增4.6%），預期在疫情過後，零售業者的網路布局將快於實體店面擴張速度，未來廠商的全通路銷售能力將成為左右業績表現的關鍵。」