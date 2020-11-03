深耕台灣 信義房屋分享集結16年來社造案例

調查指出「力世代」即 22-40 歲的青年，認為工作不僅只是賺錢活口，更希望能發揮影響力，因此社企流與聯合報系願景工程共同舉辦「力世代社會創新嘉年華」，信義房屋也首次以「社區自造家-Made in Taiwan@ Community」為主題參加，集結16年來推動社區一家計畫案例，與民眾分享全台各地社造案例。

信義房屋「社區自造家-Made in Taiwan@ Community」展區，透過來自不同地點的社區改造案例，跟民眾導覽各社區的改變歷程，解說社區一家-「全民社造行動計畫」的推動。

「社區自造家-Made in Taiwan@ Community」展區共分「培力社造生力軍」、「在地女力投身社造」、「永續環境社區尖兵」、「青銀攜手世代共好」四大主軸；其中「培力社造生力軍」以高雄社區居民齊心合力走過莫拉克風災重建之路為案例，重建歷程中大家找回當地斷裂的文史記憶，更連結銀髮與青年間的距離。

「在地女力投身社造」則是台南永康故事媽媽的故事，單純想要為社區說故事開始，將自家的車庫改造成社區巷弄裡的故事屋，笑聲也從鄰里間慢慢向全台各地擴散。

而一群想為家鄉做點事情的鹿港青年，當起「永續環境社區尖兵」，返鄉集結在地的年輕人打掃街道，護鄉的實際行動，不只在地居民有感，也催生一系列以「保鹿運動」為主的藝文活動。

信義房屋持續推動讓全民共同參與的社區營造平台，在每年的三、四月間，透過社區一家-「全民社造行動計畫」，號召有志一同的夥伴們，從參與社造開始，提出對社區營造獨特的想法與提案，孵化更多社區自造家，共同攜手深耕台灣，讓台灣社會更加溫暖與幸福。