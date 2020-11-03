耀登獲一線車廠訂單 明年量產出貨
興櫃射頻廠耀登（3138）董事長張玉斌今（3）日指出，公司車載天線模組已獲得中國大陸電動車龍頭廠以及日本豐田汽車採用，預估最快將於明年開始量產出貨，而且是主攻前裝市場，因此訂單期長，有信心未來逐步成為營收主力產品。
耀登為國內射頻業者，主要產品包括天線與射頻模組、測試認證、量測設備代理等三大業務；其中，天線與射頻模組約佔整體營收32%，測試認證佔營收29%，量測設備代理佔39%；該公司今年上半年每股純益1.24元，已逼近去年全年每股純益1.46元。
耀登今年前三季營收8.39億元，年增26%。展望未來，張玉斌表示，今年公司三大產品線都有成長，因此帶動營收規模擴大，估計全年營收、獲利，均有機會繳出亮眼的成績單，並且遠超過去年表現，對後續營運持樂觀態度。
張玉斌指出，公司的天線模組因應5G需求興起，未來出貨表現樂觀，而且現階段正積極搶進車用市場，同時也聚焦在工控領域，而測試認證方面，業務表現也相當不錯，目前已有不少中國大陸客戶都找上門，訂單比過往增長二成，至於量測設備代理則呈現穩定向上。
耀登預計今年12月上旬興櫃轉上市，市場估計掛牌價將落在40至50元。
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