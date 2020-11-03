快訊

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

網家推AMAZING抱抱熊快閃活動 幫助失依兒

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

一年一度雙11即將到來，今年PChome延續熱心公益宗旨，即日起於台北信義香提大道舉辦為期三天（11月3日到11月5日)的「AMAZING 抱抱熊」快閃活動，透過體驗現場陳設的大型迷宮活動，感受帶領失依兒走出迷惘、迎向希望的意涵。活動首日邀請搖滾天團「八三夭」站台，號召民眾一同散播溫暖與愛。

網家將首度亮相6公尺「Hug Me抱抱熊」巨型公仔，這是繼幸運之星BOXMAN後，第二位代表PChome企業之吉祥物，民眾可與抱抱熊拍照、打卡，還可來個溫暖的「擁抱」。活動所得將全數捐助「財團法人忠義社會福利事業基金會」，邀請大家一同關注失依兒議題，為狂歡購物的11月增添溫暖與希望。

PChome網路家庭長期關懷弱勢族群。去年以3檔「愛心競標明星簽名抱枕」活動，邀請眾多知名藝人齊獻愛心，總募集金額逾50萬元。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，PChome這幾年來積極以行動關注社會公益，過去的愛心競標及捐助設備等活動，皆受到企業與民眾的大力支持。今年希望以AMAZING 抱抱熊實體快閃活動，呼籲各界共盡心力，以行動支持弱勢兒少，讓他們也能擁有平等學習、成長的機會，感受到社會支持的溫暖力量，有勇氣翻轉人生、創造新生活。

「AMAZING 抱抱熊」活動以巨型迷宮為設計，下載PChome 24h購物App，捐款50元給忠義基金會，即可體驗遊戲，更藏有商品折扣及互動設計等驚喜。

PChome 網路家庭

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

PChome 24h購物、麥當勞雙11攜手！天天限時限量推「11元特價商品」

網家設投資長 新計畫受矚目

雙11開跑！網家結合集團產品力 開闢露天與商店街專區

相關新聞

觀光業還得過兩年半至四年苦日子 出國旅遊目前無望

從事國外旅行和接待外國旅客的觀光相關業者，還得再過2.5至四年的苦日子了。

比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

實價揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年6月以2.77億元賣出，單價169.9萬，比兩年前交易的14樓170萬略...

DHL預估：全球貿易將迎來歷史旺季高峰

全球國際快遞業者DHL Express預期即將到來的2020年旺季，將創下空前的網路購物與貨件量記錄。全球化與數位化水準...

申請危老建築改建　56年的台北國賓要打掉重練

國賓（2704）今公告，台北國賓提出危老改建案申請。對此國賓表示相關細節仍在規劃中，因此不便多做說明。但據了解，台北國賓...

外銀首家 渣打綠建築房貸專案首購年利率1.31%

銀行積極推行「綠色金融」，渣打銀行宣布推出「綠建築房貸」優惠專案 ，即日起購置有「綠建築標章 」或有「候選綠建築證書」且...

防疫有成內需穩 商仲：日歐品牌有意來台展店

據商仲調查，台灣防疫有成，零售業顯著回溫，由於內需市場穩定，吸引日、歐系品牌有意來台展店；不過有7成業者認為，市場要全面...

星巴克年底將迎來500店 衝刺年度最大檔期耶誕節

連鎖咖啡龍頭星巴克將迎來年度最大檔期-耶誕檔期，看準耶誕交換禮物與過節氛圍，將在4日於全台門市推出耶誕飲品、糕點食品及新...

6公頃工業地未限期內開發 經部：將先罰後拍賣

經濟部在107年公告214.5公頃閒置工業土地，要求業者在2年內開發使用，否則將強制拍賣，但目前仍有14家業者擁有的6公...

台東訂房率爆滿 林佳龍：「阿妹跨年」視為疏運壓力測試

交通部在中秋、國慶雙連假疏運有成，交通部長林佳龍日前指示乘勝追擊，及早檢討上一波疏運經驗，提出進化版的疏運措施，以因應跨...

台化打進豐田在台供應鏈 打破日商獨占

台化耕耘高值化、差異化策略奏效。經過長達三年的開發與認證，台化昨（2）日宣布，首度打進全球汽車龍頭豐田（TOYOTA）的...

台化高值化產品 客戶非買不可

面對石化業逆風，台化全力搶攻高值化、差異化的利基市場。台化副董事長洪福源昨（2）日信心滿滿地表示，汽車供應鏈的認證期很長...

乙烯走跌 產業上瘦下肥

最大宗石化基本原料乙烯受到原油走跌和歐美料源即將抵達亞洲影響，跌勢再起，近兩周跌幅近13%，恐波及供應商台塑化和中油本月...

熱門新聞

挽救老品牌！大同新董座林文淵將射出三支箭

台化打進豐田在台供應鏈 打破日商獨占

台積在美徵才 布局12吋廠

大同新任總經理11月13日揭曉 林文淵：是個素人

四壽險 再降保單宣告利率

人脈深厚縱橫政商 林文淵救大同任務艱鉅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。