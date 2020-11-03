網家推AMAZING抱抱熊快閃活動 幫助失依兒

一年一度雙11即將到來，今年PChome延續熱心公益宗旨，即日起於台北信義香提大道舉辦為期三天（11月3日到11月5日)的「AMAZING 抱抱熊」快閃活動，透過體驗現場陳設的大型迷宮活動，感受帶領失依兒走出迷惘、迎向希望的意涵。活動首日邀請搖滾天團「八三夭」站台，號召民眾一同散播溫暖與愛。

網家將首度亮相6公尺「Hug Me抱抱熊」巨型公仔，這是繼幸運之星BOXMAN後，第二位代表PChome企業之吉祥物，民眾可與抱抱熊拍照、打卡，還可來個溫暖的「擁抱」。活動所得將全數捐助「財團法人忠義社會福利事業基金會」，邀請大家一同關注失依兒議題，為狂歡購物的11月增添溫暖與希望。

PChome網路家庭長期關懷弱勢族群。去年以3檔「愛心競標明星簽名抱枕」活動，邀請眾多知名藝人齊獻愛心，總募集金額逾50萬元。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，PChome這幾年來積極以行動關注社會公益，過去的愛心競標及捐助設備等活動，皆受到企業與民眾的大力支持。今年希望以AMAZING 抱抱熊實體快閃活動，呼籲各界共盡心力，以行動支持弱勢兒少，讓他們也能擁有平等學習、成長的機會，感受到社會支持的溫暖力量，有勇氣翻轉人生、創造新生活。

「AMAZING 抱抱熊」活動以巨型迷宮為設計，下載PChome 24h購物App，捐款50元給忠義基金會，即可體驗遊戲，更藏有商品折扣及互動設計等驚喜。