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比高點打8折！他花2.77億元在中正區這豪宅加買一戶 住港星樓上

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
頂禾園。記者游智文／攝影
頂禾園。記者游智文／攝影

實價揭露中正區豪宅「頂禾園」最新交易，15樓今年6月以2.77億元賣出，單價169.9萬，比兩年前交易的14樓170萬略低，為頂禾園最低總價，最低單價交易，買家傳為超跑代理商，先前即以總價3億餘元買下19樓，此次加買15樓，樓下即為港星余文樂

實價登錄以來，頂禾園扣除「半戶」親友買賣，共揭露7筆交易，多為中高樓層，平均單價約為197萬，2015年17樓交易216.7萬，拿下中正區豪宅亞軍，僅次於「松濤苑」，近年因余文樂入住聲名大噪。　

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，頂禾園位於中正區臨沂街，屋齡5年，樓高20層，一層一戶150坪， 僅19戶。最高單價交易時間屬市場高點，最新交易和高點相比，等於打了八折，不過這個價格也比較符合目前市場行情和買家期待。　

觀察中正區近五年億元豪宅前三季交易量，以2017年最多，有19筆，其後一路下滑，今年截至9月，僅三筆交易，包括頂禾園，還有力麒南海麒御、閱狷聲，除了頂禾園，其餘單價僅在100萬左右。

張旭嵐表示，中正區雖然也是台北精華地段，不過有別信義區豪宅群聚的加乘效應，中正區多商辦和政府機構，可規劃指標性豪宅的地段並不多，頂禾園曾是兩百萬俱樂部的一員，如今價格下修，因此吸引買家低點入手或加購。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，受全球疫情影響，不少企業主公司資產縮水，對於高價宅雖可能有置產需求，但多不會貿然追高，不只該豪宅從過去200萬身價逐漸下修，今年台北豪宅市場超過單價200萬以上的交易也顯零星。

豪宅 余文樂 疫情

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