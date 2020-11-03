嘉縣觀音瀑布力拚明年暑假重啟 卻遭議員抨擊工程延宕

嘉義縣竹崎鄉熱門景點「觀音瀑布」因88風災道路坍崩而封閉，預定明年5月重新開放，縣政府近期先推「周邊老街小旅行」，為觀音瀑布開放前暖身，但縣議員何子凡質疑，阿里山風景管理處曾說原定今年9月完工，現又說拚明年暑假前開放，誰還敢相信政府。阿管處表示，因8到9月份溪水暴漲，採間歇性施工，導致工程延宕，預計今年12月底完工。

嘉義縣府今年11月7日到12月10日將推出周末體驗小旅行，結合周邊村落、觀光景點為觀音瀑布重新開放提前暖身，於活動期間入住166縣道周邊任一合法旅宿者，還能抽總價值高達15萬元的獎品。文化觀光局長許有仁表示，目前可以進入觀音瀑布的路有兩條，雖然主要道路仍在施工，但民眾亦可經由金獅村芊蓁坑聚落旁產業道路進入。

何子凡說，一個嚴謹與效能的公共工程，應該考慮到各種狀況，再慎重對外發布完工營運時間，事後再找這些技術與安全理由解釋，也無法自圓其說，當地居民都引頸期盼能儘速重新開放，但迄今才說明年會開放，若每個公務機關都這樣，那政府如何進步並講求效能。

何子凡表示，另外要抵達觀音瀑布的路況不好，若縣政府要推小旅行，硬體設施跟不上，可能給遊客造成不好印象，若只是周邊景點的串聯，沒有辦法親臨瀑布，又失去焦點，應該先整頓上述產業道路路況，提升便利與安全。