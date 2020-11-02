房市降溫？ 新北10月房屋交易棟數少12%

新北市地政局今公布10月房市交易移轉棟數共計5549棟，較9月減少782棟，減少幅度12.4%，其中以三重、新店、中和減少棟數最多，29區中僅4區沒有減少。住商不動產企研室經理徐佳馨分析，新店央北、中和左岸在9月剛好有一波建案交屋潮，因此到了10月呈現落差，此外10月有兩個連假，地政機關上班天數較少，連帶也可能造成影響。

據地政局統計，三重、新店、中和區房市交易移轉棟數，分別較上月減少201棟、167棟、114棟，減少量高居全市前三名，29區中僅有新莊、汐止、金山、萬里較上月增加，其中汐止較上月增加135棟，增加幅度高達30.4%。

徐佳馨表示，減少棟數比較多的區域，如新店央北、中和左岸，9月剛好都有交屋潮，反而造成10月交易棟數相對減少，另新莊跟汐止區，因相對房價比較低，跟其他行政區有比較效益，買氣較好。

相較9月地政機關上班23天，10月受國慶、中秋連假影響，僅有19個工作天，工作天數減少18％，徐佳馨也認為，可能與此有連帶關係。地政局也分析，除中古屋市場交易減少外，三重區、中和區亦因新成屋移轉棟數減少，才會導致這現象。