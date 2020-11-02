台北國際旅展落幕 參觀人潮較去年下降56.7%

疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」於今（2）日落幕，雖然受到疫情影響不能出國，仍不減現場的買氣和人氣，最後一日逛展人次為38,001人，四天展期累計逛展人數共16萬6,731人次，較去年四天展期下降56.7%。

主辦單位台灣觀光協會表示，雖然逛展人次較往年減少，但今年展覽期間買氣持續熱絡，尤其是飯店業的各式住宿券與餐券等限量優惠商品，每天都吸引滿滿的人潮排隊搶購。旅展最後一天雖為上班日，有許多民眾還是把握時間進場搶購，買氣暢旺至最後一刻！主辦單位台灣觀光協會也相當感謝大家特地前來支持，以實際行動為觀光人打氣，才能讓本次ITF台北國際旅展圓滿落幕。

交通部觀光局副局長林信任出席ITF閉幕典禮時特別感謝各界的參與，雖然今年全球觀光產業受疫情影響，但大家仍充滿熱情，為台灣觀光帶來往上的動力和積極的行動。今年觀光局媒合19個國家、100多位的國外買家，他們對於台灣的防疫成果和創意十足的新旅遊產品，皆感到相當驚艷。林信任也期望明年疫情能夠平緩、國境能夠開放，ITF實體旅展越做越大，觀光產業能夠越來越好。

台灣觀光協會會長葉菊蘭也於閉幕典禮中再次感謝各界參展單位的熱情力挺，表示今年主題是為觀光人打氣，雖然今年受疫情影響進場人數不如以往，但買氣卻比以往更加熱絡、民眾停留在展覽的時間更長，各家業者的銷售成績也都很不錯，提袋率比往年高上許多。此外，不論是全台觀光工廠的DIY體驗區、環遊世界體驗區、熱鬧的萬聖節系列活動，或是提供觀光新知的旅遊沙龍和論壇等，都人氣很旺，非常精采。

葉菊蘭強調，非常感謝大家不畏疫情前來參展，並配合各項防疫措施，一同打造歡樂的旅遊嘉年華，也讓世界看見台灣防疫國家隊的努力與成果。期待未來疫情過後，大家都能盡情環遊世界，再次感受到旅遊的喜悅與感動！

為了感謝及鼓勵各參展單位的用心與努力，主辦單位特別頒發十家最佳展館獎、十家最佳人氣獎、五家最佳創意獎及五家最佳表演獎，今年ITF的展場設計與表演活動都極具創意及亮點，原住民委員會堪稱最大贏家，獲得「最佳表演獎」和「最佳人氣獎」。其他如韓國觀光公社精心打造以《韓國想見你》為主題的時空隧道，不僅受到參展民眾的喜愛，也獲得最佳展館獎。其他如林務局打造的「國家森林館」，等比的阿里山小火車造景牆及LED模擬山景「夜觀」走廊十分吸睛，不僅成為民眾打卡熱點，同時也獲得主辦單位最佳展館獎的表揚。

台灣觀光協會說，ITF台北國際旅展為善盡社會責任，今年在疫情影響之下，仍積極促進社會公益，與民眾一起做愛心！2020 ITF持續辦理「捐血送門票」活動，獲得許多民眾響應，主辦單位也宣布今年ITF公益成果極佳，自展前7天至展期第3天於大台北地區16個捐血點，共募集到10,000袋250c.c.的熱血，為ITF注入滿滿生命力！