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前五燈獎主持人進軍直銷 當上總經理曝驚人收入

2020台北國際旅展 台灣高鐵獲最佳展館獎

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
高鐵攤位設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」高鐵聯萌小物專區，讓參觀民眾可以盡情地和P助與卡娜赫拉一起打卡合照。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵攤位設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」高鐵聯萌小物專區，讓參觀民眾可以盡情地和P助與卡娜赫拉一起打卡合照。圖／台灣高鐵公司提供

「2020台北國際旅展」今（2）日落幕，台灣高鐵公司（2633）今年再次榮獲主辦單位頒獎表揚，從眾多參展單位脫穎而出，獲得「最佳展館獎」！今日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮，頒給台灣高鐵營業資深副總經理孫鴻文，為台灣高鐵參加「2020台北國際旅展」畫下精彩句點。

高鐵公司表示，今年攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費；同時，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，不僅透過櫥窗展示各種高鐵聯萌小物，更以巧思打造野餐主題場景，讓參觀民眾可以盡情地和P助與卡娜赫拉一起打卡合照，可愛吸睛度大爆表，搭配旅展期間定時舉辦的趣味遊戲及魔術表演，讓每一位蒞臨高鐵攤位的民眾體驗互動的樂趣。

台灣高鐵公司特別提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，把握11月12日前最後機會，預先加入高鐵TGo會員並開通帳號，購買「高鐵假期」、「飯店聯票」與「交通聯票」三項指定專案任一商品，就可享有高鐵公司加碼贈送的高鐵標準車廂對號座六五折電子優惠券乙張（每位TGo會員至多以獲贈二張為限）。此外，即日起至11月30日止，「高鐵趣玩8」線上旅展仍可購買各項旅展行程商品，歡迎旅客把握最後機會，踴躍選購，一起「搭高鐵．遊台灣」，創造旅途上的無限美好。

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