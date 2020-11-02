晶碩10月營收4.21億元、年增48.53% 喜迎Q4旺季
晶碩（6491）公告10月營收4.21億元，較去年同期2.83億元，成長48.53%，累積1至10月營收為29.86億元，較去年同期26.4億元，成長13.11%。
晶碩今年9月營收3.81億元，創下歷史新高，帶動今年第3季營收突破10億元關卡、年增17.7%，累計今年前三季營收25.6億元。而今年第3季合併財務報告，受惠大陸及日本兩地需求回溫，稅後純益逾2億元，年增88.4%，每股純益（EPS）2.9元，改寫歷史新高紀錄；累計前三季稅後純益4.3億元，EPS 6.2元。
法人指出，晶碩除第4季將受惠日本需求回溫、中國雙11購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，全年將逐季成長，法人估，第4季營收可望站穩10億元大關、維持高檔，全年營收達36億元，同步改寫歷史紀錄。
展望後市，法人看好晶碩，除拿下新代工客戶與自有品牌銷售成長動能，由 於隱形眼鏡產業傳統旺季多落在下半年，隨中國市場新冠肺炎和緩，各城市陸續解封，剛性需求陸續回溫，加上第4季有傳統電商雙11、雙12等促銷活動，法人認為，晶碩今年下半年營收有望逐季走揚，預估全年營收可望繳出年增10%以上的亮眼成績。
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