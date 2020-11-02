晶碩10月營收4.21億元、年增48.53% 喜迎Q4旺季

從騎機車日以繼夜跑業務，到創造超過兩百億的年營收，曹世忠以「要自己淘汰自己，不然就被別人淘汰」的精神走過半個世紀。他是如何把握商機、追求創新，以小瓶蓋成就大事業的呢？

2020-11-02 16:06