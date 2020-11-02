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ITF旅展落幕、國旅大豐收 這三飯店集團業績賣破億

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

台北國際旅展為期四天的展期在今（2）日落幕了，今年內需夯加上國旅大爆發，不僅餐券銷售火熱，度假型飯店住宿券更是賣到爆。其中，老爺酒店集團累計旅展銷售已近1.9億元，創下參展以來的新高紀錄，並拔得今年旅展銷售頭籌。老爺集團預估，待線上旅展結束估可創造約2.2億元業績。另外，寒舍集團今年銷售破1.5億元、晶華銷售站上1.3億元，皆好過去年。

飯店集團表示，受到國境持續封鎖影響，旅展最後一天，出現不少企業的百萬大單，企業除了現場購買尾牙春酒抽獎禮券，也有企業選擇明年員工旅遊在疫情之下用發放住宿券的方式替代，加上聯合住宿券團購優惠大、選擇多，吸引不少大單，衝高了旅展最後一天的進帳。

晶華集團（2707）今年旗下太魯閣晶英首度缺席旅展，不過，集團集中火力銷售餐券和台北晶華酒店的「郵輪式體驗專案-日本文化之旅禮品券」，逆勢衝出好成績。晶華表示，今年旅展現場總銷售業績突破6,500萬，加上官網提前開賣的線上旅展銷售業績約4,000萬，以及先前晶華旅展快閃店的貢獻，旅展銷售總額已衝破1.3億元，較去年成長35%。

寒舍集團（2739）旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店四館，今年ITF現場業績達8,000萬，加上旅展快閃櫃與線上旅展，今年整體業績已突破1.5億元，較去年同期成長7%。其中，餐券仍是人氣王，台北寒舍艾美探索廚房以近4.5萬客銷售成績榮登寶座，台北喜來登十二廚則以近2萬客位居第二。住宿券部分，推出多組優惠住宿商品且最低下殺至22折的礁溪寒沐展總計賣出近4,500間。

六福（2705）也表示，受到國內旅遊需求持續旺盛帶動，從線上早鳥至現場旅展，每天業績皆較去年同期成長，另外，線上旅展也將再延長至11/6，並推出晚鳥限定商品「關西六福莊 犀牛艾瑪慶出嫁‧住房專案 12,999元」，含晚鳥檔期，預估旅展總業績將達4,200萬元，年增18%。

老爺酒店集團則是今年旅展銷售冠軍，在4天展期銷售近7780萬，線上旅展開賣10天衝破1.1億元，目前累計近1.9億，已創下老爺參展以來的新高紀錄。其中，實體展銷售額是去年ITF的1.5倍，線上旅展則10天就突破1億大關，是去年同天數的4倍，成長幅度及速度都稱霸。老爺線上旅展將持續至11月６日，整體預估可望創造2.2億銷售額。在熱賣商品方面，光是「老爺聯合住宿券」單一商品即占該集團在ITF總銷售額的6成之多。

另外，凱撒飯店集團今年也交出不錯的成績，此次線上旅展與現場業績創史上新高達3,650萬，年增40%。集團表示，今年首度啟動聯合餐券與聯合住宿券線上旅展，光是線上旅展就締造出近2,000萬的佳績，主要歸功於讓網友激推、鄉民瘋揪團購的聯合住宿券，每張只要2,500元，聯合住宿券主打「買5送1」，立即引爆網路聲浪與討論熱度，是線上旅展銷售成功的主因。

住宿券

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