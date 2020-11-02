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買方縮手了？六都10月成屋交易量月減10.6%

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
六都會區分別公布109年10月「建物買賣移轉棟數」。 圖／聯合報系資料照片
六都會區分別公布109年10月「建物買賣移轉棟數」。 圖／聯合報系資料照片

六都會區分別公布109年10月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為21,712棟，其中交易量最大為新北市5,549棟。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，10月份六都建物買賣移轉棟數月減10.9%，除了台中市較上月增加0.6%外，其餘五都交易量均減少，台北市月減13.9%，新北市月減12.4%，桃園市月減20.6%，台南市月減12.7%，高雄市月減8.0%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，這波房市熱潮在中南部反應顯著，不過南部價格受到帶動後，議價空間壓縮，買氣表現疲軟，而桃園市部分區域的交屋量減少，加上青埔特區及其他重劃區的預售案更具吸引力，故移轉棟減幅明顯，至於台中市受惠台商及彰化一帶買方支撐，交易量走勢平穩。

謝志傑表示，10月的移轉量是反映9月的市況，由於9月底有中秋連假補班，以及周休二日較8月少一周，讓9月銷售日減少，再加上8月份有部分交屋潮墊高基期，讓10月交易量較上月減少。

另與去年同期相比，六都會區交易量增加0.8%，其中台北市年增9.5%，新北市年減0.5%，桃園市年減7.4%，台中市年增7.3%，台南市年減11.0%，高雄市年增4.4%。謝志傑說明，雖然本月交易量較上月減少10.9%，不過與去年同期相比，仍是呈現持平的狀態，顯示房市依舊維持一定的熱度。

台中市是唯一月增且年增的都會區，10月建物買賣移轉棟數為4,894棟，月增0.6%，年增7.3%，謝志傑表示，台中市10月交易量再創104年12月房地合一稅輕稅末班車以來新高，也是六都中表現最好的縣市，而交易量成長的原因為西屯區、北屯區、南屯區有部分建案交屋挹注，再加上近期台商回流，就業機會增加，為台中市帶來不少剛性買盤。此外，台中捷運綠線也預計於年底通車，利多不斷的情況下，帶動台中的房市熱度。

進一步觀察今年1-10月六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加4.9%，其中台北市年增8.1%，新北市年增3.4%，桃園市年增14.7%，台中市年增6.9%，台南市年減2.8%，高雄市年減2.7%。

謝志傑說明，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，直到國內疫情控制後，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，遞延性買盤陸續出籠，房市交易漸趨熱絡，而屋主的心態也逐漸轉硬，議價空間有限，但自住買方加價意願不高，使累計年增率稍微收斂。不過整體而言，房市仍呈現「量增價穩」的格局，全年交易量有望突破去年的30萬棟。

最後謝志傑補充，近期房市交易熱，央行也開始緊盯房市，開始討論調控房市的措施，內政部也擴大稽查建案案場，以抑制投機客紅單炒作房市。使部分民眾對於房市的看法轉趨觀望，再加上市場仍以剛性需求族群為主，加價意願不高，建議有意售屋的屋主，勿過度堅持價格，些微讓利有望使成交機率提高。

房市

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