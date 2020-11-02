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大樹董事長辭任 業界：現任總座鄭明龍有望接任董座

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

大樹醫藥（6469）董事長劉玉騰因個人生規劃，今（2）日宣布辭職，9日下周一生效，(10)日週二召開董事會推舉新董事長，業界認為，若無其他因素，應是現任總經理鄭明龍接任董座。

大樹醫藥表示，董事長劉玉騰因個人生涯規劃於今年11月9日辭任第三屆董事長暨董事職務。將另行召開董事會推選新任董事長後再行公告。

董事長劉玉騰與總經理鄭明龍為親兄弟(因家族姓氏傳承考量，兄弟倆從小姓氏不同)共同白手起家創業，將大樹藥局集團化，並於2016年掛牌上櫃進入資本市場，是第一家以醫療用品連鎖通路上櫃的公司，也是國內連鎖藥局龍頭。

近年，台灣醫療藥局通路產業併購風氣正盛，各集團以大者恆大、持續整併為主，藥局通路連鎖化加速，其中大樹藥局、盛弘集團、杏一集團等均力拚通路龍頭寶座。

雖然台灣藥局市場早已飽和，目前粗估全台約有4,000店以上規模。相較於歐美等已開發國家，國內連鎖藥局的滲透率相對低，僅19%。以其他國家產業發展歷程及台灣人口老化來看，藥局連鎖化將加速，有望在2032年達到50%連鎖化，未來台灣前兩大品牌店數市占率將達40%~50%，第一大可能會超過1,000家，國內連鎖藥局戰國時代即將開打的關鍵。

其中，大樹醫藥為連鎖通路界龍頭，積極拓點漸啟動質變。鄭明龍之前在法說會上就提到，過去幾年公司的營益率多少有受新增拓點影響，但年度都維持在2%以上，且隨營收總規模持續擴大，當年獲利至少已連5年成長，每年EPS都維持在3-3.5元區間。法人預期，大樹下半年在持續展店及振興三倍券帶來的貢獻，營收獲利將延續亮麗表現，預估大樹今年EPS有機會以逾3.5元，改寫六年新高。

大樹醫藥第5個5年計畫出爐，規劃在2025年達實體千店目標，其中商圈型展店目標到300家，社區、院前型達到200家，特約型店達到500家；並將開始拓展海外市場，首先鎖定大陸市場。

下個5年計畫，除了實體店面的拓展計畫外，大樹將進行千人、千面、千店、千廠的大健康產業「4千」交易平台發展，透過第5代實體加網路虛擬的智慧藥局，關注客戶健康，將醫院、診所、藥局、居家資料匯流，打造個人健康資料庫，達到便利購物及專業客服，朝向健康照護型藥局布局。

營收 人口老化

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