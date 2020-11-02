基亞攜新光醫院 有望成國內首件獲准免疫T細胞治療案例
基亞（3176）與日本上市公司MEDINET Co.,Ltd合作的GDT (Gamma-Delta T)細胞，已經於今(2)日與新光吳火獅紀念醫院(新光醫院)合作，向衛福部提出細胞治療技術計畫申請。截至目前為止，尚未有任何廠商或醫療院所通過衛服部核准實施GDT 細胞治療。本次基亞與新光醫院合作的申請案，是基亞的首件GDT細胞申請案，有望成為國內第一件核准實施的GDT免疫細胞治療。
基亞公司與日本MEDINET於去年9月份簽訂專屬授權合約，取得MEDINET之免疫細胞GDT細胞在台灣的獨家授權，經過一年多的技術移轉與資料準備，於今日正式向衛服部提出細胞治療技術計畫申請，核准實施後將能對癌症病友提供一個新的治療選擇。
GDT細胞是Gamma Delta T細胞的簡稱，它是免疫T細胞的一個次族群，具備對抗腫瘤與免疫監控的能力，也是特管辦法開放的自體免疫細胞治療種類之一。目前基亞的MAGICELL-NK (自然殺手) 細胞已經獲得許可於義大醫院、柳營奇美醫院及花蓮慈濟醫院實施。新納入的MAGICELL-GDT 細胞，可以對無法接受NK治療或者癌細胞轉移到骨頭的病患，提供一個新的治療方案。
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