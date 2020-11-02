快訊

疫情不利川普？美國大選的潛在變數是「通訊投票」

美大選倒數！專家空前警告：美國對立嚴重 將面臨這危險

泰福-KY斥資約22.5億元 續租加州兩座生技製劑廠房

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生物相似藥公司泰福-KY（6541）今（2）日公告，分別斥資5,761萬與2,140萬美元（總計約新台幣22.5億元），續租公司位在聖地牙哥的兩座廠房，以配合公司後續生物相似藥（biosimiliar）上市後的量產需求。

泰福的公司總部位在加州爾市，但是其生產基地位在聖地牙哥市，該公司今日公告，透過子公司以每平方英尺4.5美元，續租了77,177平方英尺的現有廠房，總價5,761萬美元；另外也以每單位2.08美元的價格，共計2,140萬美元續租了59,328平方英尺，總成交金額2,140萬美元。

泰福這兩座廠房在當地相約一個街，隨著泰福後續的biosimiliar將上市，公司再續租這兩座廠房逾10年的時間。

新台幣

延伸閱讀

#亞裔選民：藍藍鐵票區？美國大選最消極的「關鍵少數」

7個Q&A看懂美國怎麼選總統 川普、拜登誰拿下「這州」就有機會勝選

感動！《寶可夢》網紅遺失的天價噴火龍卡流浪五個月找到了

加州查扣中國進口手套 疑來自新疆強迫勞動工廠

相關新聞

2021年餐飲業調薪首發！王品宣布調漲基層員工薪資

王品集團（2727）宣布自明年1月1日起調漲薪資，成為台灣餐飲第一家宣布明年調薪企業。王品表示，2020年服務業整體失業...

房市熱！台灣金聯平價宅標售 出售率93%創歷年新高

房市交易熱呼呼，台灣金聯今（2）日宣布，今年平價宅標售盛況空前，總出售率高達93%，創下歷年新高紀錄；此外，今年登記總人...

亞洲瓶蓋王CEO！宏全國際總裁曹世忠：事業是做出來的 不是講出來的

從騎機車日以繼夜跑業務，到創造超過兩百億的年營收，曹世忠以「要自己淘汰自己，不然就被別人淘汰」的精神走過半個世紀。他是如何把握商機、追求創新，以小瓶蓋成就大事業的呢？

餐飲回溫了 王品宣布明年起加薪2400元

王品（2727）宣布自明年1月1日起全面調漲薪資，成為台灣餐飲第一家調薪企業。王品集團表示，2020年服務業整體失業率攀...

讓傳產融合高科技 奇美食品董事長宋光夫打造包子王國

30年前，宋光夫歸國接手走下坡路的奇美食品。他帶入高科技理念，今日已在全球累計賣出1.3億個刈包。宋光夫是怎麼融合高科技與傳產的各別優勢，打造包子王國的呢？

10月新車掛牌3.98萬輛月增6.8% 國產車市占翻轉

台灣車市依舊熱絡，根據監理所資料，10月新車總領牌數3.98萬輛，年減3.0%、月增6.8%，略低於預期，主要是進口車缺...

空中巴士為台灣最大港口升級船舶交通服務系統

空中巴士已於近日將台灣港務公司（TIPC）高雄港船舶交通服務系統（VTS）升級至空中巴士海事產品系列STYRIS®。

印尼要雇主分擔安置費 勞動部：不接受片面施行

印尼主張雇主分擔移工部分安置費，引發台灣雇主反彈。勞動部長許銘春今天表示，已收到印尼駐台機構的回函，但僅說明適用行業與雇...

影／黑手女董的工作日常 勤誠興業董事長陳美琪

經濟日報邀請勤誠興業董事長陳美琪，與我們分享職場日常、生活點滴，勤誠興業專攻伺服器機殼業務，年營收2019年已經達68億...

國光生10月營收6.14億元 年增275.61%

國光生（4142）今（2）日公布10月自結餘營收6.14億元，單月營收再創歷史新高，較去年同期成長275.45%，累計1...

一年商機88億元 超商雙雄攻精品巧克力市場

全球市調公司歐睿國際調查，台灣2019年巧克力市值已達88億元。超商雙雄今年不約而同鎖定大人系、高比例的精品巧克力市場。...

年後轉職看這裡！桃捷招募54名新血起薪最高41K

桃園捷運公司因應營運需求，將進行2020年第二次人才招募，此次招募維修類、運務類、經管類、原民類、身障類共54名新血。其...

熱門新聞

觀光局：明年Q4才可能邊境解封

仁寶開第一槍 今年取消尾牙宴

林文淵任新董座 成為大同百年來首位市場派董事長

政院組織改造…廢除科技部 恢復國科會

陸手機廠擴大下單 台鏈進補

仁寶防疫 今年不辦尾牙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。