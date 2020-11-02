泰福-KY斥資約22.5億元 續租加州兩座生技製劑廠房
生物相似藥公司泰福-KY（6541）今（2）日公告，分別斥資5,761萬與2,140萬美元（總計約新台幣22.5億元），續租公司位在聖地牙哥的兩座廠房，以配合公司後續生物相似藥（biosimiliar）上市後的量產需求。
泰福的公司總部位在加州爾市，但是其生產基地位在聖地牙哥市，該公司今日公告，透過子公司以每平方英尺4.5美元，續租了77,177平方英尺的現有廠房，總價5,761萬美元；另外也以每單位2.08美元的價格，共計2,140萬美元續租了59,328平方英尺，總成交金額2,140萬美元。
泰福這兩座廠房在當地相約一個街，隨著泰福後續的biosimiliar將上市，公司再續租這兩座廠房逾10年的時間。
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