台化PP打入豐田台灣供應鏈 打破日廠獨占

台化（1326）耕耘高值化、差異化策略奏效，經過長達三年的開發與認證，今天宣布首次打進全球汽車龍頭豐田（TOYOTA）的台灣供應鏈，通過國瑞汽車認證，台化的PP（聚丙烯）材料已經獲得國瑞導入汽車生產中，應用在重要的車門板，台化成為國瑞有史以來第一家非日系PP材料供應商，打破日商獨占局面。

台化的塑膠部門包括PP、ABS、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）的四大材料，目前合計每月銷售量約19萬噸，其中運用在汽車及醫療等高值化材料月銷量約1萬噸，此次打進國瑞汽車，相關的高值化塑膠材料明年出貨目標將力拚倍增到2萬噸。

台化副董事長洪福源今天表示，國瑞汽車是日本豐田、日野（HINO）和台灣和泰車共同合資設立的汽車製造廠，國瑞汽車已經連續3年獲得「零缺點」的評價，所生產的汽車除了在台灣銷售，也賣到中東及東南亞地區，年銷售量大約10萬台。

據了解，此次台化打進國瑞供應鏈，主要提供車門板等內飾部件，目前先供應一款車型，但由於車門板面積大，對於PP的需求用量不小。

洪福源則表示，更重要的是此為國瑞首度採用非日系的PP材料供應商，未來除了國瑞，台化有機會打進豐田日本原廠更多的全球供應鏈，並提供更多車款，以及更多產品項目。

他說，一台汽車重量大約1噸多，其中有10%-12％是塑料，而PP就包辦其中的六成，包括保險桿等，未來台化機會還很多。

其次，豐田是全球最大車廠，而且日商對於品質要求非常嚴格，台化希望藉由此次機會，讓更多國際客戶認識到台化PP的品質與穩定性，進而拓展更多生意。