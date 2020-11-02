林文淵出任大同董事長 林郭文艷被推舉為榮譽董事長

大同公司（2371）市場派推舉的大同新任董事長，一如事前的預測，由台苯董事長林文淵出線，九票全數推舉他出任。他今(2)日強調，全體董事一致目標是大同要比以前好，林郭文艷也表示會全力協助。她並一致被推舉為大同榮譽董事長。

林文淵說：「102年的大同，要重新擦亮大同招牌。」

股臨會後第一次臨時董事會，2日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，林文淵出線出任大同新任董事長，在董事會後他舉行當選大同董事長說明會，成為百年企業大同首次由市場派接棒董事長寶座的先例。

此次大同董事會，主要為推選董事長，市場派推舉的林文淵將成為新任大同董事長，接掌經營權重擔。大同新任董事會只剩現任大同董事長林郭文艷是原有董事成員，其餘八位董事均是新面孔，更換成員變化之大，也是大同歷年來僅見。

股市分析師認為，大同已經連續19年沒有發放股利，以股東的角度來看，何時發出股利，營運績效好轉，是股東最期待的事。