快訊

評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林文淵出任大同董事長 林郭文艷被推舉為榮譽董事長

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同新任董事長由林文淵（右）擔任，林郭文艷（左）被推舉為大同榮譽董事長。圖／聯合報系資料照片
大同新任董事長由林文淵（右）擔任，林郭文艷（左）被推舉為大同榮譽董事長。圖／聯合報系資料照片

大同公司（2371）市場派推舉的大同新任董事長，一如事前的預測，由台苯董事長林文淵出線，九票全數推舉他出任。他今(2)日強調，全體董事一致目標是大同要比以前好，林郭文艷也表示會全力協助。她並一致被推舉為大同榮譽董事長。

林文淵說：「102年的大同，要重新擦亮大同招牌。」

股臨會後第一次臨時董事會，2日下午在台北市大同總部召開，推選新任董事長，在市場派一致支持下，林文淵出線出任大同新任董事長，在董事會後他舉行當選大同董事長說明會，成為百年企業大同首次由市場派接棒董事長寶座的先例。

此次大同董事會，主要為推選董事長，市場派推舉的林文淵將成為新任大同董事長，接掌經營權重擔。大同新任董事會只剩現任大同董事長林郭文艷是原有董事成員，其餘八位董事均是新面孔，更換成員變化之大，也是大同歷年來僅見。

股市分析師認為，大同已經連續19年沒有發放股利，以股東的角度來看，何時發出股利，營運績效好轉，是股東最期待的事。

大同 林文淵 林郭文艷

延伸閱讀

大同臨時董事會 林文淵預計下午4時15分對外說明

大同市場派接棒董事長 林文淵將舉行說明會

大同2日召開董事會 市場派推舉林文淵任董事長

痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

相關新聞

林文淵出任大同董事長 林郭文艷被推舉為榮譽董事長

大同公司（2371）市場派推舉的大同新任董事長，一如事前的預測，由台苯董事長林文淵出線，九票全數推舉他出任。他今(2)日...

駁整碗捧去 林文淵：大同未來不會是我一人說了算

歷經經營權變天，大同（2371）今舉行臨時董事會，推舉東森電視董事長林文淵擔任大同新董座，也是大同成立百年來，首位市場派...

林文淵任新董座 成為大同百年來首位市場派董事長

歷經經營權變天，大同（2371）今舉行臨時董事會，推舉東森電視董事長林文淵擔任大同新董座，也是大同成立百年來，首位市場派...

2021年餐飲業調薪首發！王品宣布調漲基層員工薪資

王品集團（2727）宣布自明年1月1日起調漲薪資，成為台灣餐飲第一家宣布明年調薪企業。王品表示，2020年服務業整體失業...

房市熱！台灣金聯平價宅標售 出售率93%創歷年新高

房市交易熱呼呼，台灣金聯今（2）日宣布，今年平價宅標售盛況空前，總出售率高達93%，創下歷年新高紀錄；此外，今年登記總人...

亞洲瓶蓋王CEO！宏全國際總裁曹世忠：事業是做出來的 不是講出來的

從騎機車日以繼夜跑業務，到創造超過兩百億的年營收，曹世忠以「要自己淘汰自己，不然就被別人淘汰」的精神走過半個世紀。他是如何把握商機、追求創新，以小瓶蓋成就大事業的呢？

餐飲回溫了 王品宣布明年起加薪2400元

王品（2727）宣布自明年1月1日起全面調漲薪資，成為台灣餐飲第一家調薪企業。王品集團表示，2020年服務業整體失業率攀...

大同臨時董事會 林文淵預計下午4時15分對外說明

大同（2371）今(2)日下午召開臨時董事會，市場派將推選林文淵出任董事長，預計在4時15分，將由林文淵在總公司召開會後...

讓傳產融合高科技 奇美食品董事長宋光夫打造包子王國

30年前，宋光夫歸國接手走下坡路的奇美食品。他帶入高科技理念，今日已在全球累計賣出1.3億個刈包。宋光夫是怎麼融合高科技與傳產的各別優勢，打造包子王國的呢？

10月新車掛牌3.98萬輛月增6.8% 國產車市占翻轉

台灣車市依舊熱絡，根據監理所資料，10月新車總領牌數3.98萬輛，年減3.0%、月增6.8%，略低於預期，主要是進口車缺...

空中巴士為台灣最大港口升級船舶交通服務系統

空中巴士已於近日將台灣港務公司（TIPC）高雄港船舶交通服務系統（VTS）升級至空中巴士海事產品系列STYRIS®。

印尼要雇主分擔安置費 勞動部：不接受片面施行

印尼主張雇主分擔移工部分安置費，引發台灣雇主反彈。勞動部長許銘春今天表示，已收到印尼駐台機構的回函，但僅說明適用行業與雇...

熱門新聞

觀光局：明年Q4才可能邊境解封

仁寶開第一槍 今年取消尾牙宴

政院組織改造…廢除科技部 恢復國科會

陸手機廠擴大下單 台鏈進補

林文淵任新董座 成為大同百年來首位市場派董事長

仁寶防疫 今年不辦尾牙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。