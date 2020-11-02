高端疫苗與越南NIHE簽約 加速新冠疫苗上市

高端疫苗（6547）今（2）日宣布，與越南衛生部轄下國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）完成新冠疫肺炎疫苗合作協議簽署，高端負責新冠疫肺炎疫苗的生產及越南臨床試驗，NIHE將依據越南衛生部相關法規提供臨床執行與疫苗藥證申請等支援，並協助循緊急使用授權、加速審查途徑，協助順利完成臨床試驗，加速疫苗在台灣與越南上市。

雙方將盡最大努力共同尋求政府及私人資源投入新冠疫肺炎疫苗的研發與上市，高端疫苗目標於2021年供應越南新冠疫肺炎疫苗，協助防疫所需。

NIHE為越南衛生部旗下負責越南全國傳染病防治及邊境之檢疫檢驗的主要公共衛生機構，在當地具有豐富的臨床醫療網絡以及良好臨床試驗執行能力，亦與國際有豐沛國際合作經驗，也是越南政府指定的官方新冠疫肺炎採檢場所，掌握越南最新新冠疫肺炎疫情資訊。

NIHE主要任務為傳染病之防治及其他公共衛生議題，擁有傳染病流行病科、細菌科、病毒科、免疫科、動物實驗中心、疫苗中心等研究單位，亦負責邊境之檢疫檢驗。目前擁有超過450位專業研究人員，與國際防疫機構，如法、日、德及美國CDC皆有合作，世界衛生組織人員亦會定期來此機構交流。

高端指出，越南為東協最重要的成員國之一，人口數近1億人，同時是台商與國際製造業投資的首選，越南對新冠疫肺炎疫苗的需求殷切，加上越南是東協醫藥品法規協和化的一員，因此高端疫苗與越南的合作，除了可以提供當地防疫所需，更是高端疫苗進入東協市場的重要佈局。

高端疫苗新冠疫肺炎疫苗是與美國國衛院（NIH）合作研發，由高端疫苗取得NIH過去針對冠狀病毒所建立的基因重組棘蛋白抗原（S-2P），搭配美國Dynavax公司的CpG佐劑進行開發。

高端疫苗新冠疫肺炎疫苗在小鼠及恆河猴的動物試驗中展現出優異免疫原性數據，今年9月已在台灣展開第一期人體試驗，而二期臨床納入越南與其他地區收案後，將可加速二期臨床的完成時間。有助更快取得台灣與其他國家的疫苗緊急授權上市。