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Cross抓住女性購車需求 推升10月TOYOTA銷售量

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
才剛上市的Cross車款目前訂單有 45%女生車主，成為新一代的女生最愛車款。圖／業者提供
才剛上市的Cross車款目前訂單有 45%女生車主，成為新一代的女生最愛車款。圖／業者提供

和泰車（2207）代理的TOYOTA銷售策略一直抓牢國內消費者的心。 10月才剛推出的熱門的國產休旅車COROLLA Corolla Cross，高CP值、再加上很好的操控性，吸引女性消費者目光，躍升成為新一代女性車主最愛的車款，推升10月銷售衝出3521 輛的亮麗領牌成績單，Cross也成為10月銷售冠軍車。

國內10月車市銷售表現出色，總銷售量達3.97萬台，月增6.8%；累計前十個月總車市為36.55萬台，仍比去年同期增長3.5%。其中最值得注意，和泰車受惠於10月國產全新中型休旅CROSS掛牌衝上3521台助力，10月總掛牌數回到1萬台以上，月增57.8%；前10個月和泰車代理的TOYOTA銷售台數已經突破10萬台。

和泰車代理的TOYOTA今年前10月銷售台數已經突破10萬台，遙遙領先其他品牌，可以說是國內最了解國消費者需求業者的汽車業者，近年來引入的車款都吸引不同客群目光，雖然國內轎車市場不好，然而ALTIS車款在休旅車當道的市場需求下，ALITS雖然是轎車還是吸引喜歡轎車的族群，座穩國內車市的銷售神車；和泰車自日本進口RAV4更寫下休旅車銷售傳奇，在國內的乘用車市場五年來，銷售僅次於AlTIS，維持銷售第2名。

休閒生活方式改變，國內民眾買車傾向一車抵兩車概念正興起，最近在街上就可以看到滿坑滿谷的SUV，和泰車聽到國內消費者的需求，今年10月導入TOYOTA Cross車款，已經喊出明年年賣4萬台，讓年輕人也有機會能買下休旅車，假日可以上山、下海到處「趴趴走」，其次在車型的設計上，操控容易，全力搶攻女性車主，由銷售訂單比率來看， Corolla Cross已經獲得女性消費者的心，目前訂單中女性占45%，可望成為新一代女生最愛的車款。

熱銷的Altis車款女性車主則為34%，TOYOTA的車款當中，一直有兩款車是女生車主的為主的車款，但都是車型較小的，女生最愛的兩款車分別為Yaris及vios，女生車主已經超過一半，Yaris 女性比例最高 65% 。Vios 有 52%而10月才剛上市的Cross車款，目前訂單有 45%女生車主，銷售這兩款車是女生買車的首選。

汽車達人分析，Cross擁有女生很喜歡的5優勢，首先駕駛視野好較轎車更高、低引擎蓋與A柱三角窗盲區小，開車不擔心 5.2米迴轉半徑，都會行駛靈活輕巧。第二，車長較中型轎車、中大型休旅車短，好停車；第三，車門門檻採包覆式設計，髒污不會濺到車門檻，開門時進出不怕弄髒裙擺好貼心，頂棚為黑色，比較不容易髒污；第四後行李廂高度符合人體工學設計女生擺放物品更輕鬆，車內多處置杯架設計，閨蜜出遊手搖杯不怕沒地方放；第五，全車系標配TSS，讓女性車主很安心放心。

另外，Cross還有一個非常值得注意的新趨勢，已經成為新一代環保車型的首選，上市三周累積新訂單已逾8600台，其中，油電車占比為 31%，TOYOTA 全車系油電車比率為21%。

汽車達人就不諱言的指出，和泰車就是懂國內年輕人，用車的人喜歡什麼，市場銷售分眾做的很好，知道主流市場愛什麼，導入熱門車款，其實許多消費者買車的第一直覺，車款夠不夠酷、夠不夠漂亮，第二是價格、第三才是配備是不是符合高CP值，這點和泰車成功了解國內消費者味蕾。

Vios是國內女生消費者的最愛車款之一。圖／業者提供
Vios是國內女生消費者的最愛車款之一。圖／業者提供

和泰車 車市 休旅車

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