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大同臨時董事會 林文淵預計下午4時15分對外說明

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同市場派代表王光祥（左）、市場派將推選林文淵（右）出任董事長。記者邱德祥／攝影
大同市場派代表王光祥（左）、市場派將推選林文淵（右）出任董事長。記者邱德祥／攝影

大同（2371）今(2)日下午召開臨時董事會，市場派將推選林文淵出任董事長，預計在4時15分，將由林文淵在總公司召開會後說明會，對外說明。

大同股東臨時會改選董事，市場派取得經營權，今日下午在大同總部召開臨時董事會，推選新任董事長， 預期將由市場派支持的台苯董事長林文淵出線擔任董事長，董事會後林文淵將舉行當選大同董事長說明會，成為百年企業大同首次由市場派接棒董事長寶座的先例。

大同今日臨時董事會，主要為推選董事長，林文淵將接掌經營權重擔。大同新任董事會只剩現任大同董事長林郭文艷是原有董事成員，其餘八位董事均是新面孔，更換成員變化之大，也是大同歷年來僅見。

此次大同董事會暫不討論總經理人選。大同經營權變天之後，後續林文淵的營運、改革規劃，新任總經理的作風為何？新任董事長及總經理如何儘快拿出好的成績單？公司派、市場派的磨合期是否進入無縫接軌，均備受外界關注。

大同 林文淵 經營權

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