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旅展今閉幕！線上旅展續開趴 還有這些好康可搶

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

一年一度的台北國際旅展將於今（2）日下午閉幕，不過，有不少飯店集團線上旅展仍持續開放購買，來不及到旅展現場搶好康的民眾，可透過線上旅展參與觀光旅行業年度最大盛事，尤其為了衝刺國旅市場，不少飯店集團今年價格展現最大誠意，釋出傳說中比員工價還便宜的佛心價商品，鼓勵民眾趁便宜買好、買滿。

雲朗觀光集團線上旅展將持續到11月4日，住宿券下殺最低2.3折，餐券優惠5.9折起，目前最熱門的雲品溫泉酒店日月潭首次推出「經典山景住宿券」每張8,299元，可享雲品溫泉酒店一泊一食之旅，並推出特價47,888元的「經典湖景住宿套券」，內含4間經典湖景房住宿券，相當於雙人入住一泊二食每房每晚11,972元。另外，君品酒店也首度推出限量1,000張的君品行政套房住宿券，每張優惠4,800元，可享受客廳與臥室獨立的歐式起居空間，親身感受如同歐洲皇室的尊榮體驗。

老爺集團線上旅展將持續到11月6日，此次商品高達20種選擇，創下歷年來新紀錄。老爺聯合住宿券向來是旅展熱門商品，優惠效期超過1年的聯合住宿券每張2,900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2,700元有找，是愛揪團搶便宜的民眾一大福音。

煙波集團今年未參與實體旅展，不過，線上旅展銷售業績翻倍，明（3）日是最後一天。其中，超熱銷集團聯合住宿券單張2,199元，平日入住煙波台南館，最低下殺23折起，購買20張再贈一張，平均一張2,094元。煙波聯合住宿券一張就能入住花蓮館、宜蘭館及台南館，持兩張住宿券入住新竹湖濱館及蘇澳四季雙泉館，年度最優惠價格僅此一檔。

看好今年國旅買氣，凱撒集團線上旅展則宣布拉長到11月9日，其中首度推出的聯合住宿券每張2,500元，為空前絕後的價格，並祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2,083元。憑1張住宿券可入住今年耗資千萬全新裝修完成的「台北凱撒大飯店」、去年網路票選北台灣最美飯店「台北凱達大飯店」、後現代美學主義的「凱旋酒店」、體驗芬多精的「阿樹國際旅店」、IG系潮飯店美名的「趣淘漫旅-台北」、尖叫飯店之稱的「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」等。

長榮國際連鎖酒店線上旅展則一路賣到11月15日，祭出貴賓優惠住宿券每張3,900元，持1張貴賓優惠券入住基隆、台北、台中、嘉義或台南任一館，可選擇雙人套房或適合四人入住的家庭房。若想放鬆慢活、享受雙人小世界，持2張券可入住長榮鳳凰酒店（礁溪），享受一泊二食的愜意（含早餐及自助式午餐）。

國賓集團截至11月4日在國賓大飯店官網可線上購買旅展商品，新竹及高雄國賓推出線上限定餐券，凡購買新竹國賓「八方燴平日下午茶優惠券/10張一套」，再加碼贈送3張，13張售價6,600元，等同於77折優惠；高雄國賓「iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳餐券/10張一套」優惠9折，分為平日午餐、平日晚餐、假日午晚餐三款套券，皆享買10送1。

花蓮遠雄悅來大飯店線上旅展截至11月6日。此波住宿券最低下殺41折，優惠方案為一泊一食4,200起，並提供四種多元方案選擇，在農曆年前入住還有機會免費升等豪華海景雙人客房或悅來四人客房。

住宿券

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