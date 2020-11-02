空中巴士為台灣最大港口升級船舶交通服務系統

空中巴士已於近日將台灣港務公司（TIPC）高雄港船舶交通服務系統（VTS）升級至空中巴士海事產品系列STYRIS®。

經由引進升級系統，台灣港務公司將利用空中巴士產品系列STYRIS®最新一代VTS功能，完成建置智慧港口的願景。高雄港是台灣最大的港口，在面積與貨櫃方面排名全球第14位。這套最先進系統將在任何情況下，確保船舶順利通行。

空中巴士提供的整體解決方案包括軟體、硬體及相關專案服務，例如專案管理、系統整合、測試和驗證，現場整合以及最終驗收。空中巴士與台灣港務公司的長期合作始於2000年，當時高雄港務局與空中巴士簽約，為高雄港提供全新VTS系統。

台灣港務公司與空中巴士於2019年簽訂系統升級合約，再次密切合作，將其VTS系統升級為空中巴士最新海上監控產品STYRIS®。STYRIS®是專為港口海上安全與維安設計的產品，能夠提升港口、沿海和經濟海域安全。這套系統採用最新功能，強化對於危險海上交通情況的預測。

空中巴士海事監視系統向台灣港務公司提供管轄範圍內海域的交通概況，包含預定進港船舶、港區內船舶以及預定離港船舶等即時詳細資訊。此外，這套系統還能協助台灣港務公司執行以下作業：規劃港區交通並在高雄水域內提供航行協助。每週七天24小時，高雄港船舶交通服務中心使用空中巴士海上監控系統管理進出港船舶交通，確保所有船舶及船員的安全。

高雄港位於台灣南部，擁有雙港口（北出入口和南出入口）用於進港和出港船舶單向航行。高雄港為台灣主要港口，處理眾多類型貨物包含：貨櫃、客運、雜貨以及其他類型石化產品等。貨輪及客運渡輪於港口間往來頻繁，每年入港船舶數目超過1萬7,000艘次。因此無論面對任何情況，台灣港務公司都必須對高雄港維持即時、高效率和安全的管理。

台灣國際貿易極大程度仰賴高雄港，其中89%的港口貨物吞吐量屬國際航線，因此近年來台灣港務公司港口的入港船舶數量不斷增加，2019年入港船舶總噸位上升至8.14億噸，台灣大部分海洋進出口貨物都通過其碼頭運輸。高雄港佔全港務公司貨櫃吞吐量的最高比例（68.2％），達1,043萬個TEU。不僅對於台灣，高雄港對世界其它區域的運輸也扮演了關鍵角色。