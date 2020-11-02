一年商機88億元 超商雙雄攻精品巧克力市場

全球市調公司歐睿國際調查，台灣2019年巧克力市值已達88億元。超商雙雄今年不約而同鎖定大人系、高比例的精品巧克力市場。統一超（2912）旗下7-ELEVEN內部數據顯示，每年有超過6千萬人次會到7-ELEVEN購買巧克力，而在「世界巧克力大賞」期間平均可帶動類別整體業績較平時成長3成。全家（5903）也看好，隨氣溫下降，將使巧克力銷售指數上升。

7-ELEVEN自2009年起已連續舉辦世界巧克力大賞活動至今超過10年，7-ELEVEN表示，今年「愛‧Sharing世界巧克力大賞」主打歐美日韓名店巧克力，多數商品為獨家推出限定款，滿足消費者與好友分享或在社群上曬美照需求，也提前為接下來聖誕節送禮暖身。

如與消費者票選最喜愛的比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作引進全新系列、主打包覆脆糖可可碎及香濃黑巧的臻粹巧克力，並首次引進拿下有巧克力界奧斯卡之稱「世界巧克力大賽」超過百座獎項的祕魯首家精品巧克力品牌「Cacaosuyo可可之源」，祕魯保留許多世界最原始的原生可可品種，可可之源使用祕魯頂級可可打造的80%黑巧克力。

也有去年熱賣的人氣商品再推新口味，像是去年上市至今已熱銷百萬包韓國Sweetory杏仁巧克力球，推出韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球。整體活動商品價格帶落在39至289元左右，小資族也能輕鬆入手。

全家商品部部長吳雅卿表示，觀察每年10月至2月，隨氣溫下降，巧克力銷售季節指數成長，今年以兩大策略「精品巧克力品牌」和高可可含量的「大人系巧克力」搶攻市場商機。其中，主打包含從種植到生產皆在台灣的「福灣巧克力」，使用榮獲世界巧克力大賽金牌的福灣-屏東一號原料，獨家開發脆皮口感的福灣62%巧克力杏仁豆，並跨品類聯名，打造可可碎粒巧克力脆皮雪糕、乖乖福灣巧克力玉米脆條及SUNMAI金色三麥 台灣１號巧克力啤酒。

另有素求生產和銷售皆符合公平貿易條件，被稱為善良巧克力的「Tony’s Chocolonely」，推出東尼70%黑巧克力以及東尼焦糖海鹽牛奶巧克力2款口味，也包含來自法國的「MONBANA巧克力」使用100%可可脂，不添加其他油脂，為法國多家米其林餐廳及六星級飯店選用的商品。

全家同時也導入特殊款，包含Look四層次巧克力，一次可品嘗4種不同純度，以及Look熊本熊番栗雙味巧克力，栗子泥及紅薯的夾心內陷與外層巧克力完美融合，還有綜合梅酒酒瓶造型黑巧克力，外觀做成酒瓶造型巧克力，並灌入不同風味的梅酒，可以在品嘗巧克力同時，也能享受微醺的放鬆時間。