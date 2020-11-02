年後轉職看這裡！桃捷招募54名新血起薪最高41K

桃園捷運公司因應營運需求，將進行2020年第二次人才招募，此次招募維修類、運務類、經管類、原民類、身障類共54名新血。其中，經管類工程員起薪約4.1萬元，歡迎社會新鮮人或年後轉職加入桃捷優質大家庭，一起攜手打拚！

桃捷公司今年第二次人才招募，甄試簡章於今(2)日公告於桃捷公司招募網站，11月9日上午9時開始線上報名至11月23日下午5時報名截止，12月13日舉行筆試，明年1月13日及1月14日進行口試，預計1月19日公告榜單，3月2日人員分發進用。桃捷公司為紮根培育軌道專業人才，提供優質的起薪、完善的福利、穩健的升遷，對軌道專業有熱情、熱忱的你(妳)，趕緊把握機會和桃捷公司一起成長，迎向更美好人生。