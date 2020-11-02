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MLCC大廠村田看好5G及車用需求回溫 台廠明年也看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
被動元件市場在今年下半年逐步復甦，近日全球MLCC大廠日本的村田製作所，除了公布最新財報，同時，也對後市的需求發表展望，看好未來來自手機及車用零件的需求將快速回升。（路透）
被動元件市場在今年下半年逐步復甦，近日全球MLCC大廠日本的村田製作所，除了公布最新財報，同時，也對後市的需求發表展望，看好未來來自手機及車用零件的需求將快速回升。（路透）

被動元件市場在今年下半年逐步復甦，近日全球MLCC大廠日本的村田製作所，除了公布最新財報，同時，也對後市的需求發表展望，看好未來來自手機及車用零件的需求將快速回升，市場法人也看好未來台灣被動元件可望跟上產業復甦的潮流。

日本的被動元件大廠村田製作所高層近日表示，上半年的 MLCC 工廠稼動率落在90%至95%的高檔水準，今年以來美國政府的華為禁令確實為產業帶來影響，但經過一段時間的產業進行調整之後，來自於其他智慧型手機製造商的需求，也填補了大多數的空缺，村田製作所認為，未來華為禁令的影響程度有限。

此外，村田製作所也指出，近期電容器及壓電製品出現增加，就下游的需求增溫的情況來看，來自影音、車用，以及電腦與相關機器的需求增加。

國內市場分析師也指出，被動元件廠歷經美中貿易戰、新冠肺炎疫情兩波利空洗禮，汽車、手機應用需求急凍，今年第1季營運跌至谷底，第2季起業績逐漸回升，法人指出，被動元件市場最壞情況已過，目前車市開始回溫，特斯拉電動車出貨量更是續創新高，對被動元件的需求量可望大增。

另外，蘋果iPhone 12新機由於5G手機版本對MLCC消耗量將提升20%，預期第4季、甚至明年5G智慧型手機將重啟拉貨潮，被動元件中長營運動能仍持續存在，後市不看淡。

被動元件廠 智慧型手機 華為

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