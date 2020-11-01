怪！特殊建案「中庭包著加油站」熱銷 彰化人買最多

台中市高鐵特定區近期建商推出特殊建案，基地中庭包著嫌惡設施「加油站」，引起熱議，很多人好奇，「建案基地以『ㄇ』字型包著加油站，這房子怎麼賣？」業者花巧思，不但建築物退縮創造出大花園，還種樹加環保牆圍起，二到三房的戶型都有採光、有通風，價位也因土地成本取得低，房價相對較低，昨天開工。業者表示，賣得比預料中還快，進場4個月銷售近五成，已購客近4成來自彰化。

建設公司總經理邱崇喆說明，此處基地面積2525坪，高鐵局釋地標得，門牌在高鐵特區，以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，他過去曾營建過與加油站為鄰的建案，因此經過評估，透過建築物退縮，創造出大花園綠意，並且種上成排的樹，外加環保牆圍起來，好處是住戶多了綠意，遠離加油站與省道中山路三段車水馬龍的喧囂。

邱崇喆指出，此處案規劃502戶住家，格局是二到三房，每個戶型都有採光、通風，適合居住，並非投資型商品，加上捷運台中綠線預計年底通車，享受三鐵共構的交通優勢，吸引首購族買房，以一溪之隔的彰化民眾最多，購客群4成為彰化客。