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怪！特殊建案「中庭包著加油站」熱銷 彰化人買最多

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
位於高鐵特區的這處包圍加油站的台中建案昨天開工。記者趙容萱／攝影
位於高鐵特區的這處包圍加油站的台中建案昨天開工。記者趙容萱／攝影

台中市高鐵特定區近期建商推出特殊建案，基地中庭包著嫌惡設施「加油站」，引起熱議，很多人好奇，「建案基地以『ㄇ』字型包著加油站，這房子怎麼賣？」業者花巧思，不但建築物退縮創造出大花園，還種樹加環保牆圍起，二到三房的戶型都有採光、有通風，價位也因土地成本取得低，房價相對較低，昨天開工。業者表示，賣得比預料中還快，進場4個月銷售近五成，已購客近4成來自彰化。

建設公司總經理邱崇喆說明，此處基地面積2525坪，高鐵局釋地標得，門牌在高鐵特區，以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，他過去曾營建過與加油站為鄰的建案，因此經過評估，透過建築物退縮，創造出大花園綠意，並且種上成排的樹，外加環保牆圍起來，好處是住戶多了綠意，遠離加油站與省道中山路三段車水馬龍的喧囂。

邱崇喆指出，此處案規劃502戶住家，格局是二到三房，每個戶型都有採光、通風，適合居住，並非投資型商品，加上捷運台中綠線預計年底通車，享受三鐵共構的交通優勢，吸引首購族買房，以一溪之隔的彰化民眾最多，購客群4成為彰化客。

銷售專案經理洪國棟說，本案今年六月進場，很多人會有嫌惡設施（指加油站）的疑慮，但我們也不避諱，同時也透過設計手法來解決，每天都有1至2戶簽約，確實比預期中速度還要快。

豐邑機構總經理邱崇喆說明，此案基地以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，經評估採建築物退縮創造出大花園，還種樹加環保牆圍起，增加綠意也遠離加油站與省道的喧囂。記者趙容萱／攝影
豐邑機構總經理邱崇喆說明，此案基地以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，經評估採建築物退縮創造出大花園，還種樹加環保牆圍起，增加綠意也遠離加油站與省道的喧囂。記者趙容萱／攝影
有建案基地以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，業者種樹加環保牆，增加綠意也遠離加油站與省道的喧囂。記者趙容萱／攝影
有建案基地以「ㄇ」字型包著臨路的加油站，業者種樹加環保牆，增加綠意也遠離加油站與省道的喧囂。記者趙容萱／攝影

加油站 高鐵 建案

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