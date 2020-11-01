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台中工業區地價嚇嚇叫 市府目前受理27件新增492公頃

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府祭出五大策略找工業用地，「非都工業區」工廠立體化也是其一。圖／台中市政府提供
台中市政府祭出五大策略找工業用地，「非都工業區」工廠立體化也是其一。圖／台中市政府提供

工廠用地需求增加、台商資金回流丶物流業也進駐工業區，各方爭奪工業區土地，仲介業者指出，靠近台中市工業土地價格，10年來每坪單價倍增，今年已到30萬元。

台中市政府目前共受理27件產業園區規劃設置及申請變更都市計畫工業區，其中5件完成核定公告設置，其他還在作業中。經發局表示，全數完成後總面積達492.49公頃，相當於3個台中精密機械科技創新園區，預估投資額可達1400億元以上。

經發局統計，目前公民營事業或興辦產業人規劃設置產業園區及申請變更都市計畫工業區案件有27件，完成核定公告設置5件（太平區1件、后里區1件、神岡區1件、烏日區1件、大里區1件）面積共62.91公頃；送件申請可行性規劃報告中7件（烏日區1件、神岡區2件、清水區2件、南屯區2件）面積共118.93公頃；已辦理土地勘選15件（大雅區3件、沙鹿區3件、西屯區3件、烏日區2件、清水區1件、大甲區1件、南屯區1件），面積共310.66公頃。

面對產業投資大缺地，台中需地今年再創高峰。經濟發展局長張峯源表示，台中市政府經發局祭出五大策略：利用公有地加速進行園區開發、協助民間產業小區開發、輔導工廠業者利用毗連非都市土地、工業園區廠房立體化方案、投資障礙排除小組，五管齊下。

5大策略解套，市政府開發產業園區包括太平產業園區、潭子聚興產業園區、豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

都市計畫

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