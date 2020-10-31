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17家中小企業獲「台中金手獎」 盧巿長肯定逆勢成長

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
主辦單位安排獲奬企業走星光大道，並接受採訪。記者宋健生／攝影
主辦單位安排獲奬企業走星光大道，並接受採訪。記者宋健生／攝影

第19屆台中市「金手獎」選拔結果出爐，由17家優秀中小企業脫穎而出，為肯定在地企業對台中經濟的貢獻，台中市工商發展投資策進會今(31)日在裕元花園酒店盛大舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚。

盧秀燕肯定獲獎企業在嚴峻經濟情勢下仍逆勢成長，盼造福員工、回饋社會，市府也會扮演企業最強後盾。

今年榮獲「金手獎」企業共17家，包含光隆精密工業、松讚實業、仕興機械工業、亮宇油封、千里眼精密部件、虹興機械、僑隆機械、展奕金屬企業、歐權科技、欣閣興業、元大維企業、順心企業、龍德機械工業、鑫偉成機械、優品正源、俊益鋼鐵、程岱公司等。

「黑手變金手！」盧秀燕說，台中市是製造業重鎮，過去以傳統機械機具起步，很多在地企業家都是「黑手」起家，如今拿下金手獎，必須經過評審團嚴格書審及訪查，代表產品優越、有信用、研發能力強，這是至高無上的榮譽。

尤其在美中貿易戰及新冠肺炎影響下，廠商仍齊心齊力、全力以赴，使台中經濟成績表現亮眼，投資額六都第一。

盧秀燕指出，市府提倡輕稅簡政，大幅調降地價稅，降低企業成本，以行動支持在地廠商；此外，市府投資58億元在水湳經貿園區設立的台中國際會展中心現已開工，未來將成為產銷重要平台，相關技術都能在台中交流，吸引全球買家。

經濟部投資業務處長張銘斌指出，全台投資以台中案件最多、中小企業家數也最多，總投資額超過2,000億元，外溢效果也最明顯，連帶增加苗栗、彰化、南投、嘉義投資量。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業運作如同一部精密機器，期盼藉由台中市豐沛的產業動能，帶動台灣經濟。

經發局表示，台中以傳統機械機具起步，進而發展為精密機械科技的黃金縱谷，工具機產業更具世界領導優勢，今年在疫情衝擊下，製造業情勢嚴峻，多數企業呈現負成長，然而獲獎企業仍努力研發創新、逆流而上，轉型升級擴大全球銷售市場。

今天的頒獎典禮，包括台中市經濟發展局長張峯源、金手獎協進會理事長董文榮、創會理事長柯朝枝、市議員黃馨慧及冉齡軒服務處代表等，都出席致賀。

「台中市金手奬」今日舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕(左七)公開表揚。記者宋健生／攝影
「台中市金手奬」今日舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕(左七)公開表揚。記者宋健生／攝影

盧秀燕

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