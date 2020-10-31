高鐡副都心房市熱 「浩瀚豐世紀」鎖定首購客熱銷五成

台中高鐡特區房市發燒，連續20年榮獲國家建築金質獎暨全國首獎肯定的豐邑機構，最新預售案「浩瀚豐世紀」，鎖定首購客層訴求總價568萬元起買3房，由於價格親民，銷售迅速逼近五成，成為市場指標。

豐邑機構今(31)日舉行開工動土感恩禮拜，總經理邱崇喆說，「浩瀚豐世紀」已購客戶除了烏日、彰化在地客之外，也有不少中科科技新貴。

基地位於烏日區中山路三段的「浩瀚豐世紀」，開發面積達2,525坪，規劃500戶住家及2戶店面，25至38坪2、3房産品，每坪均價24萬至25萬元，總銷40億元。

邱崇喆指出，「浩瀚豐世紀」之所以能在強鄰環伺下獨獲青睞，首先交通位置較其他案更近距離高鐵台中站，同時擁有捷運綠線G18站、台鐵紅線三鐵共構，真正名符其實「到站就到家」的生活效率，並與74號道、國道一號形成四通八達交通樞紐，生活版圖無限延伸。

另外，鄰近國際會展中心、國泰物流、ATT4FUN百貨娛樂商場、傑仕堡、臻愛花園、林新醫院等重大建設，所創造出的人口紅利與產業能量，締造優沃增值空間，也是吸引購屋人目光的主因。

値得注意的是，總投資金額達150億元的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案已進入招商階段，預計11月底公告招標，明年6月評選最優投資申請人，8月底完成簽約，也為區域房市再添利多。

邱崇喆說，豐邑機構從大台中到新竹，除了房地產開發之外，更成功跨足經營國際飯店：新竹豐邑喜來登大飯店、逢甲商旅、台中豐邑MOXY酒店，並將成功經驗導入建築生活，強調喜來登飯店物業管理，落實軟硬體兼具的飯店尊榮服務。