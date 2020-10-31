快訊

美股創下3月來最慘烈一周 市場怕這種烏煙瘴氣甚於變天

長榮說謊？教育部調半月資料 查無上月底險遭擄走通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐡副都心房市熱 「浩瀚豐世紀」鎖定首購客熱銷五成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「浩瀚豐世紀」鎖定首購客層，由於價格親民，銷售迅速逼近五成。記者宋健生／攝影
「浩瀚豐世紀」鎖定首購客層，由於價格親民，銷售迅速逼近五成。記者宋健生／攝影

台中高鐡特區房市發燒，連續20年榮獲國家建築金質獎暨全國首獎肯定的豐邑機構，最新預售案「浩瀚豐世紀」，鎖定首購客層訴求總價568萬元起買3房，由於價格親民，銷售迅速逼近五成，成為市場指標。

豐邑機構今(31)日舉行開工動土感恩禮拜，總經理邱崇喆說，「浩瀚豐世紀」已購客戶除了烏日、彰化在地客之外，也有不少中科科技新貴。

基地位於烏日區中山路三段的「浩瀚豐世紀」，開發面積達2,525坪，規劃500戶住家及2戶店面，25至38坪2、3房産品，每坪均價24萬至25萬元，總銷40億元。

邱崇喆指出，「浩瀚豐世紀」之所以能在強鄰環伺下獨獲青睞，首先交通位置較其他案更近距離高鐵台中站，同時擁有捷運綠線G18站、台鐵紅線三鐵共構，真正名符其實「到站就到家」的生活效率，並與74號道、國道一號形成四通八達交通樞紐，生活版圖無限延伸。

另外，鄰近國際會展中心、國泰物流、ATT4FUN百貨娛樂商場、傑仕堡、臻愛花園、林新醫院等重大建設，所創造出的人口紅利與產業能量，締造優沃增值空間，也是吸引購屋人目光的主因。

値得注意的是，總投資金額達150億元的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案已進入招商階段，預計11月底公告招標，明年6月評選最優投資申請人，8月底完成簽約，也為區域房市再添利多。

邱崇喆說，豐邑機構從大台中到新竹，除了房地產開發之外，更成功跨足經營國際飯店：新竹豐邑喜來登大飯店、逢甲商旅、台中豐邑MOXY酒店，並將成功經驗導入建築生活，強調喜來登飯店物業管理，落實軟硬體兼具的飯店尊榮服務。

另外，「浩瀚豐世紀」也在社區規劃豐富的休閒公設：飯店式門廳、游泳池、健身房、視聽室、多功能會館等，搭配專業人性化服務，完全跳脫一般傳統物管公司，可以給家人選擇真正飯店級的家，天天都有度假好心情。

豐邑機構「浩瀚豐世紀」今天舉行開工動土感恩禮拜。記者宋健生／攝影
豐邑機構「浩瀚豐世紀」今天舉行開工動土感恩禮拜。記者宋健生／攝影
豐邑總經理邱崇喆說，「浩瀚豐世紀」除了在地客，也有不少中科科技新貴購買。記者宋健生／攝影
豐邑總經理邱崇喆說，「浩瀚豐世紀」除了在地客，也有不少中科科技新貴購買。記者宋健生／攝影

喜來登

延伸閱讀

彰縣田中鎮高齡人口明年多五成 鎮長：辦更多健身活動

旅展開跑 台灣高鐵祭熱銷商品優惠

高鐵台北站旅客攀爬月台門事件 部分列車延誤

山東台企「小螺絲」 占陸高鐵市場

相關新聞

中石化橋頭廠落成啟用 將拓展石化產業第二核心

中石化橋頭廠30日落成啟用，除年產能9千噸的尼龍6工程塑膠混練工廠外，具複合展示、研究開發、物性檢測分析的多功能材料開發...

雙11年度大戲 各家電商摩拳擦掌推優惠催買氣

網購年度最重要檔期雙11（11月11日）即將到來，電商業者Yahoo奇摩、創業家兄弟、momo富邦媒已率先公布相關優惠及...

綠舞飯店ITF旅展首日銷售年增率達1.2倍

ITF國際旅展，耗資22億元的宜蘭綠舞國際觀光飯店銷售寫下佳績，今年線上旅展目前累積上看破1千萬以上，現場旅展開賣首日即...

捐血一袋！食品公會邀您一起做愛心

由中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會主辦的「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，31日在台中捐血中...

寒舍集團拚旅展 整體業績加總超過6千萬元

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手參展，2020 ITF台北國際旅展首賣...

國泰飯店集團ITF旅展首日業績開紅盤

2020 ITF台北國際旅展國泰飯店觀光事業集合旗下三品牌七家飯店（和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店），今年旅展首日業績開紅...

國旅回溫！天成飯店看好旅展銷售

天成飯店集團 2020ITF台北國際旅展，銷售表現以瑞穗天合國際觀光酒店平旺日雙人住宿券9,900元與四人房18,000...

高鐵台中招商案 人氣旺

號稱全台高鐵站區最大招商案的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，交通部鐵道局昨（30）日舉辦招商說明會，吸引新光三越、遠...

台北旅展 飯店業豐收

「2020 ITF台北國際旅展」昨（30）日於台北南港展覽館登場，受到各國實施境管，航空公司首度缺席ITF，多家旅行社也...

企業生日快樂／台康生技雙軌並進 訂單滿手

台康生技公司登記成立的時間是2012年12月，至今年為止尚不滿八年，但在公司創辦人、現任總經理劉理成的策略規畫下，每年都...

企業生日快樂／台康生技珍惜人才 創造價值

台康生技總經理劉理成表示，台康生技是他在旅居海外30多年後，第一次在台創業的成果。從當初創立之初，台康就鎖定「委託開發與...

企業生日快樂／台康生技總座劉理成 從歷史學經營

台康生技總經理劉理成在回台創業之前，曾經旅居海外30多年，再加上雄厚的生化專業背景，很難讓人想像，他在工作之外的休閒娛樂...

熱門新聞

政院核定公股高層人事 邱月琴任第一金董座

金融調查：30％國人存款不到5萬

聯電40歲生日運動會！每個員工1萬 送出近2億元大紅包

聯電組豪華律師團 晉華案致勝關鍵

邱月琴任第一金董座 將續深耕中小企業、拓展海外布局

基層做起的老台銀人 台銀新總座許志文：全力以赴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。