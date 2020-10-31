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當青花椒與傳統肉乾相遇 味蕾迸出香麻輕辣新火花

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
新推出的肉乾禮盒組，除內搭青花椒新口味外，還包含經典的「原味圓燒肉乾」，與新鮮現榨檸檬汁調味而成的「鮮檸檬圓燒肉乾」。 圖／水根肉乾提供
新推出的肉乾禮盒組，除內搭青花椒新口味外，還包含經典的「原味圓燒肉乾」，與新鮮現榨檸檬汁調味而成的「鮮檸檬圓燒肉乾」。 圖／水根肉乾提供

近期美豬瘦肉精議題爭議不斷，消費者難免對豬肉製品心驚驚，走過一甲子的老品牌-水根肉乾，堅持選用台灣在地的新鮮豬肉製作，第三代繼承人邱信翰更強調「做吃的就是要盡量去回歸東西的本質」。此外，為滿足嗜辣的台灣人，水根肉乾近期還新推出全台首創的「青花椒肉乾」。

邱信翰憶及，在研發新產品「青花椒肉乾」過程中，初期在找尋合適的青花椒品種時可說是挫折滿滿，曾烘烤出完全沒有椒麻香味的肉乾，也曾烤出一片片黑糊糊的肉乾，最後特地到新竹拜訪傳說中的四川香料達人，在花椒專家的協助下，終於找到適合的椒種，來自中國花椒之鄉江津最有名的「九葉青花椒」，不僅顆粒飽滿厚實，且內含籽量少，因此食用起來多了一份果實清香，少一份苦澀，還可以看到青花椒細碎顆粒分布在厚實的肉乾上，搭配正宗大紅袍、二荊條辣椒與朝天椒，呈現香麻輕辣的味覺享受。

搭配青花椒圓燒肉乾新品，水根肉乾這次也同步推出肉乾禮盒組，除內搭青花椒新口味外，還包含經典的「原味圓燒肉乾」，與新鮮現榨檸檬汁調味而成的「鮮檸檬圓燒肉乾」。

在花椒專家協助下，水根肉乾終於找到適合的椒種，來自中國花椒之鄉江津最有名的「九葉青花椒」，不僅顆粒飽滿厚實，且內含籽量少，因此食用起來多了一份果實清香，少一份苦澀。 圖／水根肉乾提供
在花椒專家協助下，水根肉乾終於找到適合的椒種，來自中國花椒之鄉江津最有名的「九葉青花椒」，不僅顆粒飽滿厚實，且內含籽量少，因此食用起來多了一份果實清香，少一份苦澀。 圖／水根肉乾提供

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