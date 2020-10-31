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綠舞飯店ITF旅展首日銷售年增率達1.2倍

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF國際旅展，耗資22億元打造的宜蘭綠舞國際觀光飯店銷售寫下佳績。宜蘭綠舞國際觀光飯店／提供
ITF國際旅展，耗資22億元打造的宜蘭綠舞國際觀光飯店銷售寫下佳績。宜蘭綠舞國際觀光飯店／提供

ITF國際旅展，耗資22億元的宜蘭綠舞國際觀光飯店銷售寫下佳績，今年線上旅展目前累積上看破1千萬以上，現場旅展開賣首日即破220萬，相較去年成長突破100多萬，年增率達1.2倍。

四維航（5608）多角化經營跨足飯店投資的綠舞飯店日式庭園主題飯店，主打休閒、親子風，提供全家一個能動、能靜住宿休閒，共有96間客房，還有全家族入住的VILLA共有10間，在網路上獲得不好好評。

綠舞飯店表示，這次旅展推出指定住宿券買10送10，住房最低下殺36折起，明星熱賣商品「玥-山景客房-一泊二食」旅展價6,888，今年首賣「嵐-山景雙床四人客房-一泊二食」10,688，現場獨賣「豪華湖畔Villa-Plus方案」，購買10張豪華湖畔Villa住宿券加贈10張極景雙人客房住宿券優惠，下殺約36折起，還推出現場３大優惠好康，1.購買住宿券，每房加贈經典浴衣體驗，Villa再加贈和菓子體驗、2.消費單筆滿額抽獎活動，最大獎為市值$55,000豪華湖畔Villa住宿券，回饋旅展客人，還有神秘現場限時加碼好康。

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