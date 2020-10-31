捐血一袋！食品公會邀您一起做愛心

由中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會主辦的「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，31日在台中捐血中心登場，二天活動預計至少募集400袋熱血，以紓緩血庫缺血之急。

今天活動由中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪主持，另外包括中國國民黨黨主席江啓臣夫人劉姿伶、台中市衞生局食品藥物安全處長邱惠慈、澄清復健醫院副院長周志建、清泉綜合醫院檢驗科主任許宏彰等人也到場。

賴立彪指出，過去一年公會一直思考籌劃回饋社會的公益活動，適逢公會成立16周年，因此以中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」活動名義發起這項活動。

而響應贊助捐血活動的會員廠商也相當踴躍，包括菖桂原生園藥材、家會香食品、親親烘焙屋、味盟食品、西塢食品廠、恩澤生物科技、陞廣貿易、開元食品工業、維義事業、惠饌國際企業、優群貿易、阿華師茶業、信德公司、

以及一語堂國際貿易、冠億食品、泰泉食品、蕈優生物科技、維盛發企業、宜農生物科技、統隆企業、周二食记、唯豐商業、台灣祥穎科技、園庄貿易、百桂食品、台灣優格食品等公司。

賴立彪表示，今年在全球新冠疫情下，國人減少外出活動，再加上農曆年假就要到了，過年是重要的傳統節日，忙過年、天氣冷、疫情等因素，挽袖捐血的人數也就大幅降低導致血庫短缺，年節假期長，必須儲存足夠的血液庫存量，才能供應醫院及傷病患使用。

台中市捐血中心課長陳家綺說，台中市捐血中心服務範圍涵蓋中彰投雲四縣市，一般血庫安全存量至少要8至9天，但目前血庫存量告急、只剩5.2天，主要缺O、A及AB型血型，其中又以O型更只剩3天最缺。

賴立彪呼籲民眾，別忘了到台中市捐血中心參加「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，歡喜過年之餘，別忘了仍有病患需要血液輸用，請撥冗至各捐血點捐出血液，幫助需要幫助的人。

活動期間捐血成功，主辦單位將致贈精美限量福袋、分為500c.c A獎和250c.cB獎的精美禮袋，袋袋超值好窩心。