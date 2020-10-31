快訊

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

因天災暫停人禍？愛琴海強震軟化的「地中海武嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐血一袋！食品公會邀您一起做愛心

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
二天活動預計至少募集400袋熱血，以紓緩血庫缺血之急。記者宋健生／攝影
二天活動預計至少募集400袋熱血，以紓緩血庫缺血之急。記者宋健生／攝影

由中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會主辦的「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，31日在台中捐血中心登場，二天活動預計至少募集400袋熱血，以紓緩血庫缺血之急。

今天活動由中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪主持，另外包括中國國民黨黨主席江啓臣夫人劉姿伶、台中市衞生局食品藥物安全處長邱惠慈、澄清復健醫院副院長周志建、清泉綜合醫院檢驗科主任許宏彰等人也到場。

賴立彪指出，過去一年公會一直思考籌劃回饋社會的公益活動，適逢公會成立16周年，因此以中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」活動名義發起這項活動。

而響應贊助捐血活動的會員廠商也相當踴躍，包括菖桂原生園藥材、家會香食品、親親烘焙屋、味盟食品、西塢食品廠、恩澤生物科技、陞廣貿易、開元食品工業、維義事業、惠饌國際企業、優群貿易、阿華師茶業、信德公司、

以及一語堂國際貿易、冠億食品、泰泉食品、蕈優生物科技、維盛發企業、宜農生物科技、統隆企業、周二食记、唯豐商業、台灣祥穎科技、園庄貿易、百桂食品、台灣優格食品等公司。

賴立彪表示，今年在全球新冠疫情下，國人減少外出活動，再加上農曆年假就要到了，過年是重要的傳統節日，忙過年、天氣冷、疫情等因素，挽袖捐血的人數也就大幅降低導致血庫短缺，年節假期長，必須儲存足夠的血液庫存量，才能供應醫院及傷病患使用。

台中市捐血中心課長陳家綺說，台中市捐血中心服務範圍涵蓋中彰投雲四縣市，一般血庫安全存量至少要8至9天，但目前血庫存量告急、只剩5.2天，主要缺O、A及AB型血型，其中又以O型更只剩3天最缺。

賴立彪呼籲民眾，別忘了到台中市捐血中心參加「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，歡喜過年之餘，別忘了仍有病患需要血液輸用，請撥冗至各捐血點捐出血液，幫助需要幫助的人。

活動期間捐血成功，主辦單位將致贈精美限量福袋、分為500c.c A獎和250c.cB獎的精美禮袋，袋袋超值好窩心。

另外，最近流感也正流行，公共場合務必配戴口罩、勤洗手，才能成功捐血。

台中市捐血中心血庫存量告急、只剩5.2天，今天有不少廠商及民衆響應捐血。記者宋健生／攝影
台中市捐血中心血庫存量告急、只剩5.2天，今天有不少廠商及民衆響應捐血。記者宋健生／攝影
中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會發起「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動。記者宋健生／攝影
中華民國食品流通公會全聯會暨台灣食品發展協會發起「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動。記者宋健生／攝影

捐血中心 生物科

延伸閱讀

中彰投雲瀕臨血荒 食品業者捐自家商品籲捐血

20年辦捐血不間斷 山城扶輪社為社會募逾萬袋熱血

美大學生刻意染疫捐血賺外快？校方揚言祭出重懲

現享75折！台北國際旅展早鳥優惠 捐血免費送門票

相關新聞

中石化橋頭廠落成啟用 將拓展石化產業第二核心

中石化橋頭廠30日落成啟用，除年產能9千噸的尼龍6工程塑膠混練工廠外，具複合展示、研究開發、物性檢測分析的多功能材料開發...

台北旅展 飯店業豐收

「2020 ITF台北國際旅展」昨（30）日於台北南港展覽館登場，受到各國實施境管，航空公司首度缺席ITF，多家旅行社也...

捐血一袋！食品公會邀您一起做愛心

由中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會主辦的「捐血一袋．愛心一代．食在很棒」活動，31日在台中捐血中...

寒舍集團拚旅展 整體業績加總超過6千萬元

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手參展，2020 ITF台北國際旅展首賣...

國泰飯店集團ITF旅展首日業績開紅盤

2020 ITF台北國際旅展國泰飯店觀光事業集合旗下三品牌七家飯店（和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店），今年旅展首日業績開紅...

國旅回溫！天成飯店看好旅展銷售

天成飯店集團 2020ITF台北國際旅展，銷售表現以瑞穗天合國際觀光酒店平旺日雙人住宿券9,900元與四人房18,000...

高鐵台中招商案 人氣旺

號稱全台高鐵站區最大招商案的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，交通部鐵道局昨（30）日舉辦招商說明會，吸引新光三越、遠...

企業生日快樂／台康生技雙軌並進 訂單滿手

台康生技公司登記成立的時間是2012年12月，至今年為止尚不滿八年，但在公司創辦人、現任總經理劉理成的策略規畫下，每年都...

企業生日快樂／台康生技珍惜人才 創造價值

台康生技總經理劉理成表示，台康生技是他在旅居海外30多年後，第一次在台創業的成果。從當初創立之初，台康就鎖定「委託開發與...

企業生日快樂／台康生技總座劉理成 從歷史學經營

台康生技總經理劉理成在回台創業之前，曾經旅居海外30多年，再加上雄厚的生化專業背景，很難讓人想像，他在工作之外的休閒娛樂...

交部推類出國2.0 航空業添商機

航空相關業者多一條生財管道！交通部昨（30）日宣布，將推「類出國」微旅行2.0版，亦即放寬航班可在不同機場起降，其中起降...

六輕公害案勝訴 台塑重申汙染排放濃度遠低於標準

六輕公害訴訟案今天首次宣判，雲林地院難以認定六輕空汙與罹癌因果關係，依法駁回民事賠償。台塑企業今天透過律師發布聲明，重申...

熱門新聞

勞工注意！ 明年勞保費率調高至11.5%

近2成國人無法緊急籌出10萬元 3成幾乎沒有儲蓄

王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券

政院核定公股高層人事 邱月琴任第一金董座

勞工注意！勞保費率明年調升至11.5% 每月得多負擔24至46元

雙11刷國泰世華卡 回饋最高31%、稱霸全台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。